気象台は、午後0時46分に、暴風警報を士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町などに発表 1日12:46時点

上川、留萌地方では、1日夕方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■留萌市
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■士別市
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■名寄市
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■和寒町
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■剣淵町
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■下川町
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■美深町
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■音威子府村
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■中川町
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■幌加内町
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■増毛町
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■小平町
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■苫前町
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■羽幌町
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■天売焼尻
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■初山別村
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■遠別町
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■天塩町
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s