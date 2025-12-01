【暴風警報】北海道・士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町などに発表 1日12:46時点
気象台は、午後0時46分に、暴風警報を士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町に発表しました。
上川、留萌地方では、1日夕方まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■留萌市
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■士別市
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■名寄市
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■剣淵町
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■下川町
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■美深町
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■音威子府村
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■中川町
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■幌加内町
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■増毛町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■小平町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■苫前町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■羽幌町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■天売焼尻
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■初山別村
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■遠別町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■天塩町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s