広島・森浦大輔投手（２７）が１日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、４７００万増の年俸１億１０００万円でサインした。今季途中から守護神を務め、１１月には侍ジャパン強化試合メンバーに選出されるなど、飛躍の年となった。（金額は推定）

大卒５年目で大台を突破。今季はキャリアハイとなる６０試合に登板し、２勝３敗１２セーブの成績を残した。提示された金額や球団からの評価に関しては「そのまま受け止めました」と語った。

７月３１日・阪神戦でプロ初セーブを記録すると、そこから守護神に定着した。防御率も１・６３という好成績でチームに欠かせない存在となった。「１年間、１軍で戦えたのでそこは良かったと思います。６０試合に投げられたので良かったと思います」と振り返った。

来季は栗林が先発に転向することもあり、左腕にかかる期待はさらに大きなものとなる中、「今年と同じように１試合ずつ一生懸命やりたいなと思います」と静かに話した。

また、１１月の侍ジャパン強化試合のメンバーにも選出された。来年３月開催の第６回ＷＢＣの候補にも挙がっており、「選ばれたら頑張ろうと思います」と表情を引き締めた。