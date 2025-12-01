Image: Amazon

5mの十分な長さも嬉しい。

「あぁ…ケーブルの長さが全然足りない…。」といった危機的状況で救いの手を差し伸べてくれる延長コード。

おそらくどの家庭にも1,2本はあると思いますが、かゆいところに手が届く万能延長コードを見つけました。

エレコムの延長コードはただケーブルが長い…だけじゃない！

Image: Amazon

現在Amazonブラックフライデーセールの対象商品として販売されているエレコムの延長コード。5mタイプは税込990円で購入できるのですが、この延長コード、かなりコスパ抜群な製品だと思います。

エレコム 電源タップ 延長コード 5m 990円 Amazonで見る PR PR

まず注目したいのは、火災防止のための機能が充実していること。冬は特に乾燥による火災が心配ですが、やはりほこり防止シャッターがあると安心感がアップします。

Image: Amazon

また、プラグ部分は曲がる仕様となっているため、コンセントの出っ張りを最小限に抑えられるところも素晴らしいなと。これなら狭いスペースでも問題なく挿せそうです。

Image: Amazon

それと、延長コードは長ければ長いほど、壁や地面に這わせるのが大変になりがちですが、シリコン製の吊り穴タグが付いてくるのでこちらも上手く活用したいところ。

気づけば何年も使っている延長コードが、ウチにはいくつも存在するのでこれを機に買い替えようかな。

Source: Amazon