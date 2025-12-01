爆笑問題太田光（60）が1日、東京・港区の文化放送で、radiko15周年記者発表に出席した。

ラジオ大好き芸人としてPR大使に任命された。「radikoのエリアフリーができてから、地方の番組が聞けるのが夢のようだった。東京に居ながら地方のことが分かるのが楽しい」とし、「気になる番組もまだまだあるし、自分の番組でもいろんな話をしてきた」とネタ探しにもつながっていることを明かした。

「今テレビがオールドメディアって言われてるけど、ラジオはそれよりも古い。誰が聞いているんだろうという時代もあったけど、rdikoのおかげで新しいメディアになって、そのPR大使になれたのはうれしい」と、珍しく真面目に熱弁を奮った。

だが、公式キャラクター「ラジまる」が登場すると一変。ハグで絡み、勢い余って共に倒れると、その勢いでラジまるの頭が吹き飛んだ。さすがに「ごめんね！」とあせり、「スーツアクターのブラックリストに乗っている。こんな大惨事になるとは…」と苦笑い。「ごめんね」を繰り返し、今後は「ラジまると一緒に全国のラジオ局を回りたいですね」とほほ笑んだ。

「ラジオはパーソナリティーというだけあって、人と成りが分かる」とラジオの良さを熱弁。「公共の電波で2時間話し続けることはまずない。ホントに貴重なメディア」と続け、「ぜひ若い人に聞いて欲しい」と訴えた。

同発表の後、都内で開催される「日本ネーミング大賞」授賞式に参加。この日は「現代用語の基礎知識選 2025T＆D保険グループ新語・流行語大賞」発表会も行われる。「取材陣がみんな流行語大賞に行ってしまう。この後、僕と移動しましょう！」と報道陣に呼びかけた。「日本ネーミング大賞」では夫婦で参加。「向こうではおとなしくします」と話した。