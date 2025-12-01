【Dollfie Dream Dynamite 久寿川ささら 20th Anniversary Ver.】 12月13日 発売予定 価格：77,000円 【ささらの制服セット】 12月13日 発売予定 価格：13,200円

ボークスは、ドール「Dollfie Dream Dynamite 久寿川ささら 20th Anniversary Ver.」を12月13日に発売する。価格は77,000円。

本製品は、20周年を迎えた恋愛ADV「ToHeart2」に登場する「久寿川ささら」を、同社のオリジナルドールシリーズ「ドルフィードリーム（DD）」より商品化したもの。

カワタヒサシ氏が描き下ろした衣装デザインで商品化しており、ヘッド原型はそのままに、メイクや瞳、ウィッグ、ドレスなどを新規で製作し、より繊細に、より表現豊かに生まれ変わっている。

また本製品に合わせて、ピンクを基調としたデザインが可愛らしいToHeart2制服を、「DDdyベースボディ2.0（DD-f³）」に合うようバランス調整をして再び商品化した「ささらの制服セット」を12月13日に発売する。価格は13,200円。

「Dollfie Dream Dynamite 久寿川ささら 20th Anniversary Ver.」

「ささらの制服セット」

原型制作：造形村 ドレス製作：ボークス・ドール企画室 瞳：アニメティックアイズ・オリジナル虹彩・22mm ウィッグ：オリジナルスタイル、DDサイズ ヘッド：「久寿川ささら」オリジナルヘッド採用 ボディ：DDdyベースボディ2.0（DD-f³）ハンド：DDII-H-01-SW採用 スキンカラー：セミホワイト セット内容ドール本体ウィッグヘアリボンヘッドドレスチョーカーショートジャケットトップススカートアームカバーソックスショーツシューズ対応サイズ：DDdy セット内容セーラー服スカートオーバーニーソックスローファー

(C)2004 AQUAPLUS

創作造形(C)造形村/ボークス

※ドルフィードリームは株式会社ボークスの登録商標です。