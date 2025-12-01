恋愛ADV「ToHeart2」より「久寿川ささら」がボークスのオリジナルドールシリーズ「ドルフィードリーム」に再登場！デザインが可愛らしいToHeart2制服も再び商品化
【Dollfie Dream Dynamite 久寿川ささら 20th Anniversary Ver.】 12月13日 発売予定 価格：77,000円 【ささらの制服セット】 12月13日 発売予定 価格：13,200円
ハンド：DDII-H-01-SW採用 スキンカラー：セミホワイト セット内容
ドール本体
ウィッグ
ヘアリボン
ヘッドドレス
チョーカー
ショートジャケット
トップス
スカート
アームカバー
ソックス
ショーツ
シューズ
セーラー服
スカート
オーバーニーソックス
ローファー
(C)2004 AQUAPLUS
ボークスは、ドール「Dollfie Dream Dynamite 久寿川ささら 20th Anniversary Ver.」を12月13日に発売する。価格は77,000円。
本製品は、20周年を迎えた恋愛ADV「ToHeart2」に登場する「久寿川ささら」を、同社のオリジナルドールシリーズ「ドルフィードリーム（DD）」より商品化したもの。
カワタヒサシ氏が描き下ろした衣装デザインで商品化しており、ヘッド原型はそのままに、メイクや瞳、ウィッグ、ドレスなどを新規で製作し、より繊細に、より表現豊かに生まれ変わっている。
また本製品に合わせて、ピンクを基調としたデザインが可愛らしいToHeart2制服を、「DDdyベースボディ2.0（DD-f³）」に合うようバランス調整をして再び商品化した「ささらの制服セット」を12月13日に発売する。価格は13,200円。
「Dollfie Dream Dynamite 久寿川ささら 20th Anniversary Ver.」原型制作：造形村 ドレス製作：ボークス・ドール企画室 瞳：アニメティックアイズ・オリジナル虹彩・22mm ウィッグ：オリジナルスタイル、DDサイズ ヘッド：「久寿川ささら」オリジナルヘッド採用 ボディ：DDdyベースボディ2.0（DD-f³）
ハンド：DDII-H-01-SW採用 スキンカラー：セミホワイト セット内容
ドール本体
ウィッグ
ヘアリボン
ヘッドドレス
チョーカー
ショートジャケット
トップス
スカート
アームカバー
ソックス
ショーツ
シューズ
「ささらの制服セット」対応サイズ：DDdy セット内容
セーラー服
スカート
オーバーニーソックス
ローファー
(C)2004 AQUAPLUS
創作造形(C)造形村/ボークス
※ドルフィードリームは株式会社ボークスの登録商標です。