パク・ミニョン、美脚＆美スタイル全開の日本でのオフショットに反響「やっぱり天使」「本当に綺麗」 バスローブ姿も披露
韓国俳優のパク・ミニョン（39）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。11月28日に東京、30日に神戸で開催されたファンミーティングでのオフショットを披露した。
【写真】「本当に綺麗」美脚全開のトレーナー＆ミニスカ姿で街中でのショットを披露したパク・ミニョン ※5、6枚目
投稿では、ファンと触れ合うことで元気をもらったと明かし、胸元の開いたピンクの衣裳姿や、私服とみられるトレーナー＆ミニスカ姿で街中でポーズを取る写真をアップ。
また神戸公演後の投稿では、衣裳姿のほか、バスローブ姿でのオフショットも披露した。
この投稿にファンからは「本当に綺麗で同じ人間？と」「やっぱり天使だよ」「Beautiful」「疲れている中、日本に来てくれてありがとうございます 美しすぎました」「いつも素敵なミニョンさん」など、多数のコメントが寄せられている。
