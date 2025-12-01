Saucy Dog石原慎也、太田光から喫煙所で曲を褒められる「うれしかった」 radiko15周年ブランドムービーで音楽担当
俳優の木戸大聖、ロックバンド・Saucy Dogの石原慎也が1日、都内で行われた『radiko15周年』記者発表会に参加した。
【写真】大混乱？キャラクターの頭を取って逃走する太田光
イベントでは、ブランドムービーも公開。木戸がブランドムービーに出演し、同動画の音楽はSaucy Dog「まっさら」に決まったことが発表された。木戸は「普段からradikoを愛用させてもらっている。その15周年という記念すべきムービーに参加できたことを、すごくうれしく思います」と笑顔を見せ、石原は「僕自身、昔からラジオが好きで。思い出もあるradikoのブランドムービーに参加できてうれしいです」とにこやかに話した。
楽曲を書き下ろした石原は「ラジオから流れる音楽は格別なんです。電波に乗った音は、CDとか現場とは違った良さがある。それを意識して音を作りました」と楽曲に込めた思いを明かす。歌詞も「ラジオが好きで、ラジオを聞くのは、どんな時か思い出した。僕、専門学校時代に大阪に住んでいた。家に洗たく機が置けなくて絶対にコインランドリーに行かないといけなかった。コインランドリーでは、ずっとラジオが流れていた。それも相まって、ラジオは自分の中で特別な存在。人がリクエストした曲に自分を重ねる、みたいなところを歌詞に入れました」と話した。radiko15周年PR大使に就任から太田光（爆笑問題）が「いい曲だよね〜」と絶賛。石原は「本当にうれしかったです。喫煙所でも太田さんが『いい曲だね〜』とずっと言ってくださった」とうれしそうに話していた。
また、公式キャラクターの名前が投票総数10万件超のアンケートの結果から「ラジまる」に決定したことも発表となった。
【写真】大混乱？キャラクターの頭を取って逃走する太田光
イベントでは、ブランドムービーも公開。木戸がブランドムービーに出演し、同動画の音楽はSaucy Dog「まっさら」に決まったことが発表された。木戸は「普段からradikoを愛用させてもらっている。その15周年という記念すべきムービーに参加できたことを、すごくうれしく思います」と笑顔を見せ、石原は「僕自身、昔からラジオが好きで。思い出もあるradikoのブランドムービーに参加できてうれしいです」とにこやかに話した。
また、公式キャラクターの名前が投票総数10万件超のアンケートの結果から「ラジまる」に決定したことも発表となった。