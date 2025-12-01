EXO・スホ、陰謀に巻き込まれ、命を狙われる… 韓国時代劇『世子＜セジャ＞が消えた〜禁じられた愛〜』来年1月よりNHK BSで放送決定【キャスト・吹き替え声優・あらすじ】
EXOのリーダーであり俳優としても活躍するスホが主演を務める韓国時代劇『世子＜セジャ＞が消えた〜禁じられた愛〜』が、NHK BSにて1月より全20話編成（日本語吹替版）で放送されることが決定した。
【場面カット】『世子＜セジャ＞が消えた』ドキっとするキス寸前ショットも
本作は、王宮に隠された秘密と禁断の恋をめぐって運命に翻弄される若者たちの愛と陰謀を描いたロマンティック・サスペンス。スホが演じるのは、朝鮮王朝の世子イ・ゴン。王宮の重大な秘密を知ってしまったことから陰謀に巻き込まれ、命を狙われることとなる。愛する者を守るために立ち向かう姿を熱演し、これまでにないスホの新たな魅力を開花させた。切なさと勇気が交錯するその姿に、胸を締めつけられる内容となっている。
世子の嬪候補チェ・ミョンユン役を、『王の愛 ウォル〜幻想恋歌〜』で注目を集めたホン・イェジ。そして、世子の腹違いの弟トソン大君役として、『青春ブロッサム』『Bitch X Rich2』『マエストラ』などで存在感を放つキム・ミンギュが出演。韓国ドラマ界で勢いに乗る若手実力派が集結し、王宮を舞台にした切ない三角関係を演じている。
物語は、王宮の陰謀に巻き込まれた世子イ・ゴンが、何者かにさらわれたことから始まる。目を覚ますと、そこは見知らぬ娘ミョンユンの部屋。彼女の父が厄払いのために形式上の婚姻を結ばせようとゴンを連れ去ったのだった。奇妙な出会いをきっかけに運命の歯車が動き出し、惹かれ合う2人。しかし、ゴンの弟トソン大君も、自分の命の危機から救ってくれたミョンユンに心を奪われ、愛と嫉妬が交錯する三角関係へと発展していく。
■あらすじ
時は朝鮮時代。世子イ・ゴンは、たまにお忍びで外の世界を楽しみつつ穏やかな日々を送っていた。ところがある日、偶然にも、王室の一大秘密を知ってしまう。ゴンはその真相を探ることにするが、そのやさきに人さらいに遭ってしまう。ゴンが目覚めると、そこはチェ・ミョンユンという娘の部屋で、聞けば厄払いで一夜だけ形式上の婚姻をさせるべく、娘の父によりさらわれてきたのだという。この出会いをきっかけに、運命の歯車が動きだす。朝廷の重臣らによって仕掛けられた罠、玉座を巡る兄弟間の争い、命懸けの愛、さまざまな欲望が交錯する宮中を舞台にした一世一代のラブロマンスがここに幕を開ける。
■キャスト
イ・ゴン役：スホ（EXO）『ヒップタッチの女王』 声：福山潤
チェ・ミョンユン役：ホン・イェジ『王の愛 ウォル〜幻想恋歌〜』 声：七瀬彩夏
トソン大君役：キム・ミンギュ『青春ブロッサム』 声：沢城千春
大妃ミン氏役：ミョン・セビン『ポッサム〜愛と運命を盗んだ男〜』 声：葉瀬ふみの
チェ・サンノク役：キム・ジュホン『今、別れの途中です』 声：山本兼平
■放送情報
NHKBSプレミアム4K
2026年1月11日（日）午後9：00スタート
NHKBS
2026年1月15日（木）午後10：45スタート
【場面カット】『世子＜セジャ＞が消えた』ドキっとするキス寸前ショットも
本作は、王宮に隠された秘密と禁断の恋をめぐって運命に翻弄される若者たちの愛と陰謀を描いたロマンティック・サスペンス。スホが演じるのは、朝鮮王朝の世子イ・ゴン。王宮の重大な秘密を知ってしまったことから陰謀に巻き込まれ、命を狙われることとなる。愛する者を守るために立ち向かう姿を熱演し、これまでにないスホの新たな魅力を開花させた。切なさと勇気が交錯するその姿に、胸を締めつけられる内容となっている。
物語は、王宮の陰謀に巻き込まれた世子イ・ゴンが、何者かにさらわれたことから始まる。目を覚ますと、そこは見知らぬ娘ミョンユンの部屋。彼女の父が厄払いのために形式上の婚姻を結ばせようとゴンを連れ去ったのだった。奇妙な出会いをきっかけに運命の歯車が動き出し、惹かれ合う2人。しかし、ゴンの弟トソン大君も、自分の命の危機から救ってくれたミョンユンに心を奪われ、愛と嫉妬が交錯する三角関係へと発展していく。
■あらすじ
時は朝鮮時代。世子イ・ゴンは、たまにお忍びで外の世界を楽しみつつ穏やかな日々を送っていた。ところがある日、偶然にも、王室の一大秘密を知ってしまう。ゴンはその真相を探ることにするが、そのやさきに人さらいに遭ってしまう。ゴンが目覚めると、そこはチェ・ミョンユンという娘の部屋で、聞けば厄払いで一夜だけ形式上の婚姻をさせるべく、娘の父によりさらわれてきたのだという。この出会いをきっかけに、運命の歯車が動きだす。朝廷の重臣らによって仕掛けられた罠、玉座を巡る兄弟間の争い、命懸けの愛、さまざまな欲望が交錯する宮中を舞台にした一世一代のラブロマンスがここに幕を開ける。
■キャスト
イ・ゴン役：スホ（EXO）『ヒップタッチの女王』 声：福山潤
チェ・ミョンユン役：ホン・イェジ『王の愛 ウォル〜幻想恋歌〜』 声：七瀬彩夏
トソン大君役：キム・ミンギュ『青春ブロッサム』 声：沢城千春
大妃ミン氏役：ミョン・セビン『ポッサム〜愛と運命を盗んだ男〜』 声：葉瀬ふみの
チェ・サンノク役：キム・ジュホン『今、別れの途中です』 声：山本兼平
■放送情報
NHKBSプレミアム4K
2026年1月11日（日）午後9：00スタート
NHKBS
2026年1月15日（木）午後10：45スタート