永野芽郁の代役 大河ドラマ”扮装解禁”に反響続々「めちゃ美人」「頑張ってね！」
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（2026年1月4日スタート 毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）に出演する主演キャストの扮装カットが公開され、出演辞退した永野芽郁の代役として、直を演じる白石聖の扮装も解禁となった。
【写真あり】永野芽郁の代役！扮装カットを初公開
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
白石が演じるのは、小一郎（秀長／仲野太賀）の幼なじみ“初恋のひと”直（なお）。小一郎と藤吉郎の故郷である尾張中村の土豪の娘。小一郎と同い年の幼なじみ。男勝りな性格だが、小一郎のことをひそかに慕っている。乱世に翻弄(ほんろう)される悲劇のヒロイン…という役どころ。ファンからは「聖ちゃん頑張ってね！」「めちゃ美人！」「放送が楽しみです」などの声が寄せられている。
【写真あり】永野芽郁の代役！扮装カットを初公開
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。