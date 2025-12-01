木戸大聖、ラジカセの“カチャ”を初体験 ラジオで音として聞き「皆さんが懐かしんでいるのは、この音か」
俳優の木戸大聖、ロックバンド・Saucy Dogの石原慎也が1日、都内で行われた『radiko15周年』記者発表会に参加した。
【写真】大混乱？キャラクターの頭を取って逃走する太田光
イベントでは、ブランドムービーも公開。木戸がブランドムービーに出演し、同動画の音楽はSaucy Dog「まっさら」に決まったことが発表された。木戸は「普段からradikoを愛用させてもらっている。その15周年という記念すべきムービーに参加できたことを、すごくうれしく思います」と笑顔を見せ、石原は「僕自身、昔からラジオが好きで。思い出もあるradikoのブランドムービーに参加できてうれしいです」とにこやかに話した。
ムービーは、ラジオの歴史をなぞるような内容に。「ラジオの歴史、楽しみ方が変化している。その時間の経過を主人公2人で比較しながらカットバックで描かれる。映像して面白いところ。ラジオを昔から愛用されている方は『懐かしいな』、その時代を知らない方は『そういう楽しみ方があったのか』と。僕は令和を生きる彼のようにradikoとして楽しんでいる。ラジオの歴史と楽しみ方の比較がブランドムービーで伝わったらいいなと思いました」と振り返る。
ラジカセも登場。木戸は「撮影の時に、あんなにボタンが沈むんだ、と。『カチャ』という音は知っていたので、生で聞いて『皆さんが懐かしんでいるのは、この音、この押した感じなんだろうな』と思いました」と話していた。
また、太田光（爆笑問題）がradiko15周年PR大使に就任。さらに公式キャラクターの名前が投票総数10万件超のアンケートの結果から「ラジまる」に決定したことも発表となった。
