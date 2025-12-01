Amazonで買ってよかったアイテム10選


【画像】スタッフのAmazonリアルバイはコレだ！

Amazonブラックフライデー


Amazonブラックフライデーがまもなく終了！

「結局なにを買えばいいの…？」と迷っている方のために、今回はレタスクラブスタッフが実際にAmazonで購入し、「本気でよかった！」と胸を張っておすすめできる名品だけをお届けします。値下げされている今がベストタイミング。ぜひお買い物の参考にしてください！

■冬の寒さ、もう怖くない！ぐっすり眠れる最強ソックス

オカモト 靴下サプリ まるでこたつ おやすみスイッチ


▶オカモト 靴下サプリ まるでこたつ おやすみスイッチ

●参考価格：￥3,182→￥2,549（20％OFF）

冬の冷えに悩む人の救世主アイテム。スタッフは「もう寒さが怖くないほど暖かい！リラックスできて手放せない」と大絶賛。

足先オープンで気持ちいい


足先オープンでムレ知らず。ふんわり温かく、まるでこたつの中にいるような心地よさ。ギフトにも人気で、新たにメンズ用も発売されていますよ。

■ふんわりキープでコスパ最強！

泉州タオル 日本製フェイスタオル 10枚セット


▶泉州タオル 日本製フェイスタオル 10枚セット

●参考価格：￥2,980→￥2,380（20％OFF）

コスパ最強のタオル


「10枚入りでコスパ最強。しかも、ふんわり感が長持ち。雑菌臭も気にならない！」とスタッフも惚れ込んだ優秀タオル。

ちょうどいい厚さですぐ乾く！


やや薄手で乾きやすいので、毎日のお洗濯がラクになるのも嬉しいポイント。

■翌朝のふんわり感に感動！

モロッカンビューティ ハイドロリペア シャンプー ヘアトリートメント セット


▶モロッカンビューティ ハイドロリペア シャンプー ヘアトリートメント セット

●参考価格：￥3,190→￥2,800（12％OFF）

うねりや広がり、ゴワつきにアプローチするシャンプー＆トリートメント。「翌朝、根元がふんわり立ち上がるのが嬉しい！」とスタッフのお気に入り。美容成分たっぷりでダメージケアにも◎。

■速攻ハリつや肌へ導くお守りアイテム！

リンクルターン ナイアシンアミド 薬用リペア コンセントレートバーム


▶リンクルターン ナイアシンアミド 薬用リペア コンセントレートバーム

●参考価格：￥1,579→￥1,342（15％OFF）

手のひらに収まるコンパクトサイズ


シミ・そばかすを防ぐ薬用集中バーム。ナイアシンアミド＋ピュアレチノール配合。手のひらに収まるサイズでコンパクト！

ササッと使えて便利！


「寝る前にサッと塗れるし、メイクの上からも使えて便利。外出先で笑いジワが気になるときや、ほうれい線が気になるなぁというときも即ケアできる、お守りアイテム」とスタッフが太鼓判！

■さすがの着心地と速乾性！春夏用にストックしたい優秀アイテム

グンゼ 汗取り付キャミソール クールマジック


▶グンゼ 汗取り付キャミソール クールマジック

●参考価格：￥1,650→￥1,064（36％OFF）

サラッとした手触りが◎


速乾・抗菌防臭加工の綿混インナー。「さすが下着メーカーさんの商品、着心地も肌触りも良すぎ！汗でベタつかないのも最高」とスタッフも大満足。

汗防止で心強い！


シームレス設計なので薄手の服にもひびきにくいデザイン。汗取りもついていて心強いアイテム。ブラックフライデーで安くなっていたので、来年の春夏用にストック買いしたそうです！

■お太鼓結びが綺麗に決まる！ロングタイプの帯まくら

帯枕 あずま姿製ロングタイプ


▶帯枕 あずま姿製ロングタイプ

●参考価格：￥1,321

ロングタイプできれいに決まる！


着物を着る機会が多いスタッフが「ロングタイプだから、お太鼓結びの上部が本当に綺麗に決まる！なんで今まで使わなかったんだろうというくらい使いやすくて、コスパ最強」と感動した逸品。

お太鼓結びには欠かせないアイテム


ガーゼに包まれたソフト仕上げの帯まくらで、美しいお太鼓の形をしっかりサポートしてくれます。

■カバンに常備！忙しい日の救世主

バランスオンminiケーキ チョコブラウニー 20個


▶バランスオンminiケーキ チョコブラウニー 20個

●参考価格：￥1,362→￥950（30％OFF）

たくさん入っていてコスパ◎


コンパクトで持ち運びに便利な、チョコブラウニー味のミニケーキ。

カバンに入れて邪魔にならないサイズ


「カバンに2個、必ず入れています。小腹が空いたときに助かった回数は数えきれない！」と、忙しい日の救世主になっているよう。

スッキリした甘さです


1個で10種のビタミンなどが1/3日分摂れるのも魅力です。セール価格の今なら、20個入り950円。1個あたり48円は驚きです…。

■USB-C1本でデスクが整う！作業効率爆上げモニター

Dell S2722DC 27インチ モニター


▶Dell S2722DC 27インチ モニター

●参考価格：￥39,800→￥26,980（32％OFF）

USB-C1本で接続＆充電ができる便利なモニター。「色々見比べてこちらを購入。使い勝手がよくて不自由なし！デスクがすっきりするのも嬉しい」とスタッフに好評。角度・高さ調整も自由自在のアイテム！

■静か・軽い・正確！

ロジクール ワイヤレスマウス


▶ロジクール ワイヤレスマウス

●参考価格：￥1,668→￥1,350（19％OFF）

軽くてコンパクト


クリック音を90%以上軽減した静かなワイヤレスマウス。スタッフは「小回りが利いてポインタが正確。小さめなのが逆に使いやすい！」と愛用中。

手のひらにすっぽり収まる！


コンパクトでスムーズなカーソルコントロールで、狭い作業空間でもストレスなく操作できますよ。

■直風ストレスをゼロへ。空調のお悩み一発解消！

Ｔｉｋｕｎｏ エアコン風除けカバー


▶Ｔｉｋｕｎｏ エアコン風除けカバー

●参考価格：￥3,980→￥2,641（34％OFF）

空調のお悩みを解決！


エアコンの直風が気になる方にぜひおすすめしたいアイテム！エアコン上部に引っかけるだけなので、設置もカンタン。

風向き微調整も嬉しい


スタッフは「枕元に風が当たらなくなって快適！つまみで風向を微調整できるのも便利なんです。風邪予防や乾燥防止に、夏も冬も愛用中」とのこと。

■お得情報その1：お買い物前に絶対エントリー！ポイントアップでお得

ポイントアップキャンペーン


▶ポイントアップキャンペーン

・エントリー期間：2025年12月1日（月）23:59まで

・対象期間：2025年11月21日（日）0:00〜12月1日（月）23:59まで

・ポイント還元の一例

プライム会員なら：+1.5%

Amazon Mastercardを使うと：+3%

おもちゃカテゴリーの購入で：+6.5%

ブランドセレクションの購入で：+4〜5%

まずはエントリーボタンをポチッとクリック！ その後、合計10,000円以上お買い物をすると、ご自身の条件に合わせてポイントが還元されるキャンペーン。

しかも、10,000円以上のお買い物で最大10万ポイントが当たる抽選にも自動で参加できるんです。お買い物の前にエントリーを完了させて、ポイントをお得に獲得しましょう！

■お得情報その2：Amazonギフトカード購入で最大700ポイントゲットのチャンス！

Amazonギフトカードキャンペーン


▶Amazonギフトカードキャンペーン

・開催期間：2025年12月23日（火）23:59まで

・ポイント還元額

5,000〜9,999円分購入で：300ptゲット

10,000〜19,999円分購入で：500ptゲット

20,000円以上購入で：700ptゲット！

このキャンペーンは、対象の方限定！アカウントごとに1回だけ参加OK。

エントリーを済ませてから、Eメール、PDF、または配送タイプのギフトカードを5,000円以上購入すれば、購入金額に応じたポイントがもらえちゃいます。ギフトカードはもちろん自分用として使ってもOKなので、見逃すのはもったいないですよ！

いかがでしたか？どれもスタッフが「買ってよかった」と感じた名品ばかり。Amazonブラックフライデーのラストスパート、ぜひお得にゲットしてくださいね！

文＝MH