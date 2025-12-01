【正直レビュー】レタスクラブスタッフがAmazonで「本当に買ってよかったもの」10選！
【画像】スタッフのAmazonリアルバイはコレだ！
Amazonブラックフライデーがまもなく終了！
「結局なにを買えばいいの…？」と迷っている方のために、今回はレタスクラブスタッフが実際にAmazonで購入し、「本気でよかった！」と胸を張っておすすめできる名品だけをお届けします。値下げされている今がベストタイミング。ぜひお買い物の参考にしてください！
▶オカモト 靴下サプリ まるでこたつ おやすみスイッチ
●参考価格：￥3,182→￥2,549（20％OFF）
冬の冷えに悩む人の救世主アイテム。スタッフは「もう寒さが怖くないほど暖かい！リラックスできて手放せない」と大絶賛。
足先オープンでムレ知らず。ふんわり温かく、まるでこたつの中にいるような心地よさ。ギフトにも人気で、新たにメンズ用も発売されていますよ。
■ふんわりキープでコスパ最強！
▶泉州タオル 日本製フェイスタオル 10枚セット
●参考価格：￥2,980→￥2,380（20％OFF）
「10枚入りでコスパ最強。しかも、ふんわり感が長持ち。雑菌臭も気にならない！」とスタッフも惚れ込んだ優秀タオル。
やや薄手で乾きやすいので、毎日のお洗濯がラクになるのも嬉しいポイント。
■翌朝のふんわり感に感動！
▶モロッカンビューティ ハイドロリペア シャンプー ヘアトリートメント セット
●参考価格：￥3,190→￥2,800（12％OFF）
うねりや広がり、ゴワつきにアプローチするシャンプー＆トリートメント。「翌朝、根元がふんわり立ち上がるのが嬉しい！」とスタッフのお気に入り。美容成分たっぷりでダメージケアにも◎。
■速攻ハリつや肌へ導くお守りアイテム！
▶リンクルターン ナイアシンアミド 薬用リペア コンセントレートバーム
●参考価格：￥1,579→￥1,342（15％OFF）
シミ・そばかすを防ぐ薬用集中バーム。ナイアシンアミド＋ピュアレチノール配合。手のひらに収まるサイズでコンパクト！
「寝る前にサッと塗れるし、メイクの上からも使えて便利。外出先で笑いジワが気になるときや、ほうれい線が気になるなぁというときも即ケアできる、お守りアイテム」とスタッフが太鼓判！
■さすがの着心地と速乾性！春夏用にストックしたい優秀アイテム
▶グンゼ 汗取り付キャミソール クールマジック
●参考価格：￥1,650→￥1,064（36％OFF）
速乾・抗菌防臭加工の綿混インナー。「さすが下着メーカーさんの商品、着心地も肌触りも良すぎ！汗でベタつかないのも最高」とスタッフも大満足。
シームレス設計なので薄手の服にもひびきにくいデザイン。汗取りもついていて心強いアイテム。ブラックフライデーで安くなっていたので、来年の春夏用にストック買いしたそうです！
■お太鼓結びが綺麗に決まる！ロングタイプの帯まくら
▶帯枕 あずま姿製ロングタイプ
●参考価格：￥1,321
着物を着る機会が多いスタッフが「ロングタイプだから、お太鼓結びの上部が本当に綺麗に決まる！なんで今まで使わなかったんだろうというくらい使いやすくて、コスパ最強」と感動した逸品。
ガーゼに包まれたソフト仕上げの帯まくらで、美しいお太鼓の形をしっかりサポートしてくれます。
■カバンに常備！忙しい日の救世主
▶バランスオンminiケーキ チョコブラウニー 20個
●参考価格：￥1,362→￥950（30％OFF）
コンパクトで持ち運びに便利な、チョコブラウニー味のミニケーキ。
「カバンに2個、必ず入れています。小腹が空いたときに助かった回数は数えきれない！」と、忙しい日の救世主になっているよう。
1個で10種のビタミンなどが1/3日分摂れるのも魅力です。セール価格の今なら、20個入り950円。1個あたり48円は驚きです…。
■USB-C1本でデスクが整う！作業効率爆上げモニター
▶Dell S2722DC 27インチ モニター
●参考価格：￥39,800→￥26,980（32％OFF）
USB-C1本で接続＆充電ができる便利なモニター。「色々見比べてこちらを購入。使い勝手がよくて不自由なし！デスクがすっきりするのも嬉しい」とスタッフに好評。角度・高さ調整も自由自在のアイテム！
■静か・軽い・正確！
▶ロジクール ワイヤレスマウス
●参考価格：￥1,668→￥1,350（19％OFF）
クリック音を90%以上軽減した静かなワイヤレスマウス。スタッフは「小回りが利いてポインタが正確。小さめなのが逆に使いやすい！」と愛用中。
コンパクトでスムーズなカーソルコントロールで、狭い作業空間でもストレスなく操作できますよ。
■直風ストレスをゼロへ。空調のお悩み一発解消！
▶Ｔｉｋｕｎｏ エアコン風除けカバー
●参考価格：￥3,980→￥2,641（34％OFF）
エアコンの直風が気になる方にぜひおすすめしたいアイテム！エアコン上部に引っかけるだけなので、設置もカンタン。
スタッフは「枕元に風が当たらなくなって快適！つまみで風向を微調整できるのも便利なんです。風邪予防や乾燥防止に、夏も冬も愛用中」とのこと。
■お得情報その1：お買い物前に絶対エントリー！ポイントアップでお得
▶ポイントアップキャンペーン
・エントリー期間：2025年12月1日（月）23:59まで
・対象期間：2025年11月21日（日）0:00〜12月1日（月）23:59まで
・ポイント還元の一例
プライム会員なら：+1.5%
Amazon Mastercardを使うと：+3%
おもちゃカテゴリーの購入で：+6.5%
ブランドセレクションの購入で：+4〜5%
まずはエントリーボタンをポチッとクリック！ その後、合計10,000円以上お買い物をすると、ご自身の条件に合わせてポイントが還元されるキャンペーン。
しかも、10,000円以上のお買い物で最大10万ポイントが当たる抽選にも自動で参加できるんです。お買い物の前にエントリーを完了させて、ポイントをお得に獲得しましょう！
■お得情報その2：Amazonギフトカード購入で最大700ポイントゲットのチャンス！
▶Amazonギフトカードキャンペーン
・開催期間：2025年12月23日（火）23:59まで
・ポイント還元額
5,000〜9,999円分購入で：300ptゲット
10,000〜19,999円分購入で：500ptゲット
20,000円以上購入で：700ptゲット！
このキャンペーンは、対象の方限定！アカウントごとに1回だけ参加OK。
エントリーを済ませてから、Eメール、PDF、または配送タイプのギフトカードを5,000円以上購入すれば、購入金額に応じたポイントがもらえちゃいます。ギフトカードはもちろん自分用として使ってもOKなので、見逃すのはもったいないですよ！
いかがでしたか？どれもスタッフが「買ってよかった」と感じた名品ばかり。Amazonブラックフライデーのラストスパート、ぜひお得にゲットしてくださいね！
文＝MH