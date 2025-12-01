¡Ú¥ì¥É¥ó¥À¥¬¥Ö¥ê¥²ー¥¿ー¥ì¥¢¥Üー¥óVER.2025¡Û ¡Ú¥Ç¥£¥á¥Ñ¥ë¥µー¥ì¥¢¥Üー¥óVER.2025¡Û 12·î9Æü¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§³Æ4,400±ß

¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Ï¡¢11·î1Æü¤è¤ê¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤ÎÆÃÊÌÅ¸¡ÖÂçÀäÌÇÅ¸―À¸Ì¿»Ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡×¤Ë¤Æ¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ö¥ì¥É¥ó¥À¥¬¥Ö¥ê¥²ー¥¿ー¥ì¥¢¥Üー¥óVER.2025¡×¡¢¡Ö¥Ç¥£¥á¥Ñ¥ë¥µー¥ì¥¢¥Üー¥óVER.2025¡×¤ò12·î9Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ4,400±ß¡£

¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖZOIDS¡×¥·¥êー¥º¤È¡ÖÂçÀäÌÇÅ¸¡×¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ç¡Ö¥¬¥Ö¥ê¥²ー¥¿ー¡×¡¢¡Ö¥Ç¥£¥á¥Ñ¥ë¥µー¡×¤Î¸ÂÄê¥«¥éー¥­¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¥ì¥É¥ó¥À¥¬¥Ö¥ê¥²ー¥¿ー¥ì¥¢¥Üー¥óVER.2025¡×¤Ï¥ì¥É¥ó¥À¥µ¥¦¥ë¥¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Ç¥£¥á¥Ñ¥ë¥µー¥ì¥¢¥Üー¥óVER.2025¡×¤Ï¥Ç¥£¥á¥Ñ¥ë¥µー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¾¥¤¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤½¤ì¤¾¤ìÀ¸ÂÖ¤äËÜÇ½²òÊü¡Ê¥ï¥¤¥ë¥É¥Ö¥é¥¹¥È¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀßÄê¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¾¦ÉÊ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£

