HANA、新曲「NON STOP」12月5日デジタル配信決定 ジャケ写も解禁
【モデルプレス＝2025/12/01】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）の新曲「NON STOP」が、12月5日にデジタル配信決定。あわせてジャケット写真も公開された。
【写真】ちゃんみなプロデュースBMSG傘下グループ、新曲ジャケ写解禁
韓国でのMV撮影を終え、HANA史上最大スケールで制作されたと期待が高まっている同曲。「NON STOP」は、HANAの2025年を締めくくる“決意”の1曲。デビュー以来、止まることなく走り続けてきた7人が、この1年間の歩みをそのまま音に落とし込んだ渾身の作品だ。アグレッシブなサウンドとリアルな歌詞が聴きどころとなっている。
また、1日よりプリオーダー、Pre-Add（プリアド）／Pre-Save（プリセーブ）がスタート。それぞれの予約で手に入るデジタル特典も用意されている。（modelpress編集部）
◆HANA、新曲「NON STOP」12月5日リリース
