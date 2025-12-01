裏社会を舞台に繰り広げられる激しい暴力と、2人の女性の繋がりを描いた小説『ババヤガの夜』が、イギリスの「ダガー賞」を受賞し、話題になっています。アメリカの「ラムダ文学賞〈LGBTQ＋ミステリー部門〉」の最終候補作にも選出され、ますます注目を集める王谷晶さんに、創作にかける思いを聞きました。（構成：野本由起 撮影：西田香織）

【写真】ダガー賞の授賞式でスピーチを行う王谷さん

自由すぎる両親に育てられて

2025年7月、バイオレンスアクション小説『ババヤガの夜』で、英国推理作家協会主催の文学賞「ダガー賞〈翻訳部門〉」を受賞しました。初めての英訳本で、こんなにも大きな賞にノミネートされただけでも驚きだったのに、まさか日本人初の受賞となるなんて。大変うれしく、光栄に思いました。翻訳者のサム・ベットさんには感謝しかありません。

両親もとても喜んでくれているのですが、反響の大きさに少し戸惑いもあります。テレビや新聞で大きく取り上げていただいたことに加え、この目立つ風貌のためか、行きつけの飲食店や美容院に職業がバレてしまいましたから。（笑）

もともと私は、絵よりも字で落書きをするような子どもでした。アスリートが体を動かさないと落ち着かないように、今も私は文章を書かずにはいられません。そんな性分ですから、「作家を志す」というほどの強い意志はなかったものの、「いつかは小説家になるのだろう」と、物心がついた頃から将来を漠然とイメージしていました。

両親は、東京から田舎にふらっと引っ越して、DIYで家を建てるような自由な人たちです。放任主義で、自分のやりたいようにすればいいという教育方針だったので、「高校くらいは行ったら？」と言うだけで、あとは好きにさせてくれていましたね。

そこで、高校卒業後は上京し、小さな編集プロダクションでアルバイトをすることに。そのうち、雑誌やカタログなどの原稿を書く仕事を回してもらえるようになったのですが、原稿料だけでは生活費が賄えないため、工場やコールセンター、警備会社などでのアルバイトを転々とする日々を過ごしていました。

両親が自営業者で、収入に波があるのは当たり前という環境で育ったこともあり、特に不安はなかったように思います。

そんなふうにして、新人賞に応募することもなく、「いつかは小説家になる」という根拠のない確信を抱いたまま、あっという間に30歳に。ようやく「もしかして、自分から行動しなければ作家にはなれないのかも」と気がつきました。

ふと、東京で会社員を目指そうかとも考えたのですが、母から「会社員になるなんて夢みたいなことを言ってないで、コツコツ真面目に芸術をやりなさい！」と活を入れられて。やっぱり、変わった親ですよね。（笑）

ちょうどその頃、出版業界では電子書籍が第一次ブームを迎えていました。そこで出版社に営業をかけて、なんとかライトノベルを書くチャンスを手に入れることができたのです。その実績をもとに、ほかの出版社に営業をかけ……と、わらしべ長者のように仕事を増やしていきました。

当初は、ライトノベルなど若者向けのエンターテインメント小説で成功したいと思っていましたが、残念ながら鳴かず飛ばずの状況で。それがある日、純文学を扱う出版社から声がかかり、『完璧じゃない、あたしたち』という短篇集を刊行できることになったのです。

以前から書きためていた小説の企画をもとに、恋愛とも友情とも言えないさまざまな女性同士の関係を描いた23の短篇は、SFからミステリー、ヒューマンドラマなどジャンルも文体もバラバラ。

読者の皆さんの反応を恐る恐る窺っていましたが、思いのほか楽しんでいただけたようでした。純文学やエンターテインメント小説といった枠にこだわらなくてもいいんだ、と気持ちがラクになったことを覚えています。

この作品で小説家としての新たな一歩を踏み出せたことに加え、この時の編集者とタッグを組んで作り上げたのが『ババヤガの夜』なのですから、大きな転機でしたね。

フィクションの暴力を楽しむために

『ババヤガの夜』は、女性を主人公に激しいアクションを描きたいという思いから生まれた小説です。私はアクション映画が好きで、古今東西の作品を数多く観てきました。映画のような迫力を文章で表現できないかとアイデアを温めていましたが、筆が遅いせいか、なかなか形にならなくて。

そんな折、文芸誌の《シスターフッド（女性の連帯）》特集への執筆を依頼され、「書くなら今しかない」と編集者にはっぱをかけられて、なんとか書き上げることができました。

主人公の新道依子は、喧嘩がとてつもなく強く、暴力に身を浸すことに生きがいを感じている女性です。そんな彼女が、暴力団会長のひとり娘・内樹尚子のボディガードを命じられたことをきっかけに、2人で裏社会の闇や困難に立ち向かっていく姿を描きました。

小説の登場人物像は、体格や体の可動域などフィジカルな面から考えることが多いように思います。体は大きいのか小さいのか、筋肉質なのか華奢なのか、たくさん食べるのか少食なのか――など、体のありようによって、物の見え方や動きは変わりますから。

駅で階段を駆け上がる人もいれば、必ずエレベーターに乗る人もいるように、思考や行動は体に基づいている。『ババヤガの夜』も、そうした違う体を持つ人たちが一緒に行動することで、相互にどのような影響を及ぼすのかを考えながら書きました。

裏社会を舞台にした小説ですから、苛烈な暴力シーンもたくさん出てきます。臨場感やスピード感、迫真性が文字から伝わるように、誰がどこにいて、どう立ち回るのかなど、絵コンテを描いてから文字に落とし込んでいきました。

ただ、私が娯楽としてバイオレンスを愛好し、ある種のフェティシズム（性的嗜好）を感じることは悪趣味だと自覚していますし、暴力を描くことへの後ろめたさも感じています。だからこそ、社会規範から逸脱したもの、不道徳なものを書く時ほど、軸にしっかりとした倫理観がなければならない。そのことは忘れないよう、常に心がけています。

授賞式のスピーチで、「リアルの暴力があふれている世界では、フィクションの暴力は生きていけません」と述べました。戦争や紛争が起き、目の前で人が死ぬような事態になれば、殺人事件を描いた小説を無気に読むことはできません。フィクションの暴力を楽しむには、世の中が平和でなければならない。そんな思いをお話しさせていただきました。

女性同士を描くのは自然なこと

この小説は、女性同士の関係性を描いているという、クィア（性的マイノリティ）の文脈でも注目を集めたようです。男女の組み合わせなら疑問も抱かず、当たり前のように受け入れられますが、同性同士だと物珍しく映るのでしょう。

異性愛者の作家ならば男女のペアが真っ先に思い浮かぶのかもしれませんが、同性愛者である私にとっては、女性同士の組み合わせが一番自然で、最初に頭に浮かびます。

とはいえ、依子と尚子の結びつきは、読者によって捉え方が異なるようです。作者としては、シスターフッド、恋愛、友情、名づけようのない関係など、どう読んでいただいてもかまいません。

そもそも人と人の関係は、その時々で変わっていくものですよね。この2人も、最初はボディガードと護衛対象として出会いましたが、もしかしたら恋人同士のような瞬間があったかもしれないし、時には親子のようだったかもしれない。

フィクションを書く際には、登場人物の性格や関係性を単純化したほうが物語は面白くなり、読者にも伝わりやすくなりますが、あえてわかりやすいほうを選ばず、より生々しい人間関係を描きたいと思ったのです。

一方で裏社会を描く際は、女性を取り巻く現代社会の縮図として、女性蔑視をより極端に表現しました。暴力団員たちは、口にするのも憚られるようなどぎつい言葉で依子たちを貶める。別世界の出来事のようですが、それらの言葉を水で薄めたら、「あれ、私も同じようなことを言われたことがある」と思う人は多いのではないでしょうか。

おかしなことには気軽に声を上げていい

ここ数年、日本の40〜50代、いわゆる就職氷河期世代の女性作家が書いた小説がイギリスなどヨーロッパで人気です。同じ賞にノミネートされた柚木麻子さんの『BUTTER』をはじめ、村田沙耶香さんの『コンビニ人間』などがヒットしていたため、私の作品もタイミングよく、その波に乗れたのだと思います。

あくまでも臆測ですが、日本の女性作家による小説が海外で読まれているのは、私たちの社会が欧米の人の目に奇妙に映っているからではないでしょうか。どの国にも女性差別や男女格差はあるのでしょうが、それにしたって日本は特殊。

大学の医学部入試における女性差別が明るみになった時、私も抗議デモに参加しましたが、規模はとても小さかった。逆に、デモをしている私たちを揶揄する声のほうがずっと大きかったのを覚えています。

ジェンダーギャップ指数が先進国最下位にもかかわらず、日本人はいまだ声を上げない。令和になっても女性議員の数は少なく、男性議員からはとんでもない女性差別発言が次々に飛び出してくる。

そんな社会の中で、女性が暴れる『ババヤガの夜』のような小説が出版されたわけですから、「大変そうな国で、しかも就職難世代の女性がこんな物語を書いている！」と、珍しがられたのかもしれません。

確かに、日々の生活を回していくだけで精一杯で、怒る気力が湧かないのもわかります。「何を言っても無駄」と学習性無力感に苛まれている人も多いでしょう。でも、「これは変だな」と思うことがあったら「変だ」と言うだけでも、社会の変化に繋がるはずだと信じています。

これまでいろいろなジャンルの小説を書いてきましたが、次にどんなものを書くのかは着手するまで自分でもわかりません。落語の演目「素人鰻」で言うところの、「行き先は鰻に聞いてくれ」状態です（笑）。バイオレンス小説、ヒューマンドラマなどとジャンルを限定せず、これからもその時々で書きたいものを書いていけたらと思います。