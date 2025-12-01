2児の母・北川景子、朝ドラ初出演を後押しした夫・DAIGOの言葉とは 過去には複数回落選していた
【モデルプレス＝2025/12/01】女優の北川景子が、11月30日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（毎週日曜よる10時〜）に出演。現在放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）への出演を決意したきっかけを語った。
【写真】人気歌手と結婚・39歳国民的女優、微笑ましい育児中の1コマ
現在、女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める『ばけばけ』に出演している北川。自身初の朝ドラ出演となった心境については「若い頃、朝ドラのオーディションに挑戦したことがあって、残念ながらご縁がなかったものなので嬉しかった」と振り返った。
朝ドラのオーディションについては、「複数回受けたことある。会場に行けたことは1回で、書類審査ですでに落とされて…」と回顧。インタビュアーの林修から、落ちた原因を尋ねられると「顔がうるさいからかな？朝からお腹いっぱいって感じなのかな？（笑）」と冗談交じりに自己分析した。
現在、2児の母ということで、仕事と子育てについて聞かれると「常日頃、仕事と家庭の両立は不可能だと感じていますけど、今回の『ばけばけ』は大阪で制作されている朝ドラなので、大阪に行かなければいけないという条件がありまして、長女が5歳、長男は2歳ということで『難しい』とオファーを頂いた時に話して、何度かお断りした」と念願の朝ドラだったが、家庭との両立を難しいと判断し断っていたという北川。しかし、そんな中で夫でタレントのDAIGOの言葉が出演を決意するきっかけになったという。
当時の会話について、「夫としては、朝ドラ俳優になるのが夢らしいんです。朝ドラ俳優・大河俳優になってみたいらしい」とDAIGOの夢を明かした北川。続けて『ばけばけ』は島根県が舞台となる作品であることについて触れ、「夫のルーツが島根なので、話があってもおかしくないと思っているけど『僕にはないと思う』代わりといっては何だけど頑張って出てほしいって（笑）」とやり取りを振り返り「意外な形で背中を押してくれて」と笑顔を見せた。
また、北川が撮影期間の際について、DAIGOは「どちらかが東京で休みを取れるようにして、送り出せる状況を作っていこう」と言ってくれたそう。『ばけばけ』のスタッフについても、北川のシーンはまとめ撮りを行い、滞在期間を短くできるよう配慮してくれていると明かしていた。
北川とDAIGOは2016年1月11日に結婚。2020年9月に第1子女児、2024年1月に第2子男児が誕生した。（modelpress編集部）
情報：MBS／TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気歌手と結婚・39歳国民的女優、微笑ましい育児中の1コマ
◆北川景子、朝ドラオーディション落ちた過去
現在、女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める『ばけばけ』に出演している北川。自身初の朝ドラ出演となった心境については「若い頃、朝ドラのオーディションに挑戦したことがあって、残念ながらご縁がなかったものなので嬉しかった」と振り返った。
◆2児の母・北川景子、朝ドラ出演を後押しした夫・DAIGOの言葉
現在、2児の母ということで、仕事と子育てについて聞かれると「常日頃、仕事と家庭の両立は不可能だと感じていますけど、今回の『ばけばけ』は大阪で制作されている朝ドラなので、大阪に行かなければいけないという条件がありまして、長女が5歳、長男は2歳ということで『難しい』とオファーを頂いた時に話して、何度かお断りした」と念願の朝ドラだったが、家庭との両立を難しいと判断し断っていたという北川。しかし、そんな中で夫でタレントのDAIGOの言葉が出演を決意するきっかけになったという。
当時の会話について、「夫としては、朝ドラ俳優になるのが夢らしいんです。朝ドラ俳優・大河俳優になってみたいらしい」とDAIGOの夢を明かした北川。続けて『ばけばけ』は島根県が舞台となる作品であることについて触れ、「夫のルーツが島根なので、話があってもおかしくないと思っているけど『僕にはないと思う』代わりといっては何だけど頑張って出てほしいって（笑）」とやり取りを振り返り「意外な形で背中を押してくれて」と笑顔を見せた。
また、北川が撮影期間の際について、DAIGOは「どちらかが東京で休みを取れるようにして、送り出せる状況を作っていこう」と言ってくれたそう。『ばけばけ』のスタッフについても、北川のシーンはまとめ撮りを行い、滞在期間を短くできるよう配慮してくれていると明かしていた。
北川とDAIGOは2016年1月11日に結婚。2020年9月に第1子女児、2024年1月に第2子男児が誕生した。（modelpress編集部）
情報：MBS／TBS
【Not Sponsored 記事】