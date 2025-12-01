2児の母・石川梨華「パパリクエスト」タコのペペロンチーノ披露「盛り付けがレストランみたい」「愛情たっぷり」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/01】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が12月1日、自身のInstagramを更新。夫のリクエストに応えて作った手作りパスタを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳元モー娘。「レストランみたい」夫リクエストのパスタランチ
石川は「チャーミークッキング」と題し、「今日のお昼は久しぶりにパスタを作ったよ！」と報告。タコや野菜が彩り豊かに盛り付けられた「パパリクエストのタコのペペロンチーノ」の写真を公開した。自身は「薬味をたっぷり乗せて食べた」とコメントし、「美味しかった」と満足した様子を見せた。
この投稿に、ファンからは「盛り付けがレストランみたい」「愛情たっぷり」「美味しそう」「パパも幸せ」「料理上手で尊敬」「おしゃれで素敵」といったコメントが寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
