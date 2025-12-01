2014年にガンを発病した高須クリニック院長・高須克弥先生。全身ガンで闘病中の現在も、「次から次へと出てくる新しい作戦や新しい武器を楽しみにして、ガン治療を楽しんでいる」と前向きに語り、さまざまな治療法を試しています。今回は、そんな高須先生の著書『高須の遺言』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

【書影】激動の人生最終章で全身ガンと闘う著者の“最期の言葉”とは?高須克弥『高須の遺言』

闘病なう

僕はいま、全身ガンと闘っている。

初めて見つかったのは２０１４年。人間ドックに行ったら、検査結果は“異常なし”だった。でも、尿検査に血尿の反応がありなんとなく引っかかった。医者の勘が働いて、組織細胞を採取する精密検査をしてもらったらやっぱり、

「ガン細胞が出ました」

と、担当医から告げられた。血尿が出たということは、ガンは尿管系か腎臓か膀胱のどこかだろうと思って調べたら、その全部から見つかったの。というのも、尿管ガンになったら繋がっている臓器もすぐにガンになるのは当たり前。それは、当然のことなんだ。

ウチの家系の多くはガンで死んでいるから、驚かなかった。そもそも、学生の頃の解剖実習では、高齢の方のご遺体のどれにもガンはあった。医療が発展して長生きをすれば、ガンにかかるのは自然なこと。僕は、すぐに尿管と膀胱の半分、そして腎臓の片方を切除することを決めた。

抗ガン剤を直接膀胱に入れてみた

普通、膀胱に抗ガン剤を直接入れることはしない。点滴で入れるのが一般的。標準治療ではないけれど、僕は抗ガン剤を直接膀胱に入れてみた。“標準治療”っていうのは国が認めていてすでに何人かが治験しているものを指すんだけど、この治療は標準治療ではないので、同じ薬を使っていても治療費は10倍以上高い。その甲斐もあってか、効果が表れて一度はガンがすべてなくなったんです。

でも、わずか４ヵ月後に再発した。毎年治療を続けているんだけど、２０２４年12月に始めた治療ではものすごく副作用が出て、40度近い高熱が出てしまった。これはもう使えない。肝機能もＣＲＰ（体内で炎症が起きたり、組織細胞に障害が起こると上昇する数値）もものすごく悪くなって。抗ガン剤も蓄積してさらに副作用が出る。

膀胱ガンは、今まではどこの大学病院も放射線治療があまりできなかった。つまり、抗ガン剤が効かなくなったところで、僕はもう打つ手がなくなったんです。

でも、ないなら新しく考えるしかないよね。

二つの治療を同時に実施

そこで思いついたのが、“ハイパーサーミア”という機器。

高周波電流を流すことでガンの位置を特定し、温熱で弱らせるという装置なんだけど、これを１億６０００万円で購入して入院先である昭和医科大学（２０２５年４月に昭和大学から改称。以下、昭和医科大学で統一）の放射線治療センターに寄付した。それは、ガン細胞が正常組織と比べて熱に弱いという特性を利用している。昭和医科大学では見たことも使ったこともない装置なので、施術の際にはメーカーの技師も呼んできて使うんです。

さらに、ハイパーサーミアで弱らせたガンにピンポイントで放射線を照射する“リニアック”という治療を同時に実施した。

この二つを同時にやればすごく効くんじゃないか、と僕が考えた。誰もやったことがない。軍事で例えるなら、「ドローン」と「ミサイル」で同時に飽和攻撃するようなもの。もしかしたら劇的に効果が出るんじゃないか……と思い週５日、僕の身体で実際に試してみた。

不安なんてない

この治療は、２ヵ月以上は続けてはいけなくて、ちょうど最近終わったところ。

「今はまだガン細胞に影響は出ていません」

って先生には言われてしまったけど、放射線治療ってあとから効果が出てくるもの。これから良くなってくる可能性はある。そうでなければ、次に何をやるか考えないと。

次に打つ手……今のところは、もうない。

でも、これまでもそうだったから不安なんてない。新しい治療法を見つけたら、まずは自分の身体を使って治験する。効果が出ればいいし、出なくても、医学の発展には寄与できる。今までもやってきたことだから、この先も何も変わらない。



