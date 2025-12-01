岡山天音さん主演のＮＨＫ夜ドラ『ひらやすみ』（総合月〜木、午後10時45分〜）の第17回が12月1日、放送される。原作は真造圭伍さんによる同名人気漫画。



岡山天音さん演じるヒロトは29歳、元俳優でお気楽な自由人だ。近所のおばあちゃんから譲り受けた東京・阿佐ヶ谷の平屋で、いとこのなつみ（森七菜さん）と２人暮らしを始める――。

【写真】鍋を前に真剣な表情のなつみ

ヒロトと顔見知りになる不動産会社の立花よもぎを吉岡里帆さん、ヒロトの親友・野口ヒデキを吉村界人さんが演じる。

脚本は米内山陽子さん、語りは小林聡美さん。



＊以下12月1日放送回のネタバレを含みます。

第17回あらすじ

すっかり冷え込む季節になり、ヒロト（岡山天音）となつみ（森七菜）は今年初の鍋を囲む。

２人は鍋をつつきながら、ヒデキ（吉村界人）と最近会ってないという話題に。実はヒデキは、仕事に子育てに、いっぱいいっぱいの生活を送っていた。

子育てでは、妻のサキ（蓮佛美沙子）に怒られ、仕事ではエリート社員の鬼龍院（三村和敬）に責められる日々。

そんなヒデキに、ヒロトはメッセージを送ってみるが…。