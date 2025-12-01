岡山天音主演の夜ドラ『ひらやすみ』第1７回あらすじ。ヒロトとなつみは今年初の鍋を囲む。話題はヒデキのことで…＜ネタバレあり＞
岡山天音さん主演のＮＨＫ夜ドラ『ひらやすみ』（総合月〜木、午後10時45分〜）の第17回が12月1日、放送される。原作は真造圭伍さんによる同名人気漫画。
岡山天音さん演じるヒロトは29歳、元俳優でお気楽な自由人だ。近所のおばあちゃんから譲り受けた東京・阿佐ヶ谷の平屋で、いとこのなつみ（森七菜さん）と２人暮らしを始める――。
ヒロトと顔見知りになる不動産会社の立花よもぎを吉岡里帆さん、ヒロトの親友・野口ヒデキを吉村界人さんが演じる。
脚本は米内山陽子さん、語りは小林聡美さん。
＊以下12月1日放送回のネタバレを含みます。
第17回あらすじ
すっかり冷え込む季節になり、ヒロト（岡山天音）となつみ（森七菜）は今年初の鍋を囲む。
２人は鍋をつつきながら、ヒデキ（吉村界人）と最近会ってないという話題に。実はヒデキは、仕事に子育てに、いっぱいいっぱいの生活を送っていた。
子育てでは、妻のサキ（蓮佛美沙子）に怒られ、仕事ではエリート社員の鬼龍院（三村和敬）に責められる日々。
そんなヒデキに、ヒロトはメッセージを送ってみるが…。