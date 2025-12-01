「ぼくたちん家」手越祐也が歌唱 主題歌とのリンクに注目集まる「鳥肌立った」「とてつもない愛」
【モデルプレス＝2025/12/01】俳優の及川光博が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分〜）の第8話が、11月30日に放送された。作田索役の手越祐也の歌唱シーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】及川光博＆手越祐也、近距離ショット
本作は、心優しきゲイ・波多野玄一（及川）、クールなゲイの中学教師・索、そして、トーヨコ通いの訳ありの中学生・楠ほたる（白鳥玉季）という“社会のすみっこ”で繋がった3人による奇妙なホーム＆ラブコメディとなっている。
ほたるとの偽の親子関係を警察の松（土居志央梨）に勘付かれてしまい、事情聴取を受けた玄一は、パートナーの索に迷惑を掛けることを恐れ、突如別れを切り出す。しかし索は、自分も協力関係にあると断り、玄一を支えていく。
その後、索は玄一とほたるを連れて、自分が高校生まで育った施設に行く。索は玄一とほたるの前で「歌ってみる」と言い、「翼をください」を歌唱。索は「ここを出るときにみんなが歌ってくれた歌です。波多野さん『歌ったら今の自分の気持ちわかる』って言ってたから」と、共同生活で玄一からの言葉を口に。施設が好きだった索は、自分もいつかそんな家を作りたいと思っていたことを明かし「だから本当はちょっと嬉しかったんですよ。『家をかすがいにしましょう』って波多野さんが言ってくれたとき」と告白。索は「今も、本気で家買おうとしてくれてて。嬉しいんです」と真っ直ぐ本音を伝えた。
そんな索を見て、玄一は「ごめんなさい。もう、別れるとか言いません。俺たちの家、買いましょう」と決意するのだった。
索の歌と告白に、ネット上では「号泣」「もらい泣きした」「みんな幸せになってほしい」「とてつもない愛」と感動の声が続々。また、索が歌った「翼をください」と、同ドラマの主題歌で及川、手越、白鳥が歌う「バームクーヘン」の歌詞にある「翼を持って生まれるよりも、僕はこの両手が好き」のリンクに注目が集まり「繋がってる」「鳥肌立った」「主題歌とのリンクに感激」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】及川光博＆手越祐也、近距離ショット
◆及川光彦主演「ぼくたちん家」
本作は、心優しきゲイ・波多野玄一（及川）、クールなゲイの中学教師・索、そして、トーヨコ通いの訳ありの中学生・楠ほたる（白鳥玉季）という“社会のすみっこ”で繋がった3人による奇妙なホーム＆ラブコメディとなっている。
◆手越祐也の歌唱シーンに反響
ほたるとの偽の親子関係を警察の松（土居志央梨）に勘付かれてしまい、事情聴取を受けた玄一は、パートナーの索に迷惑を掛けることを恐れ、突如別れを切り出す。しかし索は、自分も協力関係にあると断り、玄一を支えていく。
その後、索は玄一とほたるを連れて、自分が高校生まで育った施設に行く。索は玄一とほたるの前で「歌ってみる」と言い、「翼をください」を歌唱。索は「ここを出るときにみんなが歌ってくれた歌です。波多野さん『歌ったら今の自分の気持ちわかる』って言ってたから」と、共同生活で玄一からの言葉を口に。施設が好きだった索は、自分もいつかそんな家を作りたいと思っていたことを明かし「だから本当はちょっと嬉しかったんですよ。『家をかすがいにしましょう』って波多野さんが言ってくれたとき」と告白。索は「今も、本気で家買おうとしてくれてて。嬉しいんです」と真っ直ぐ本音を伝えた。
そんな索を見て、玄一は「ごめんなさい。もう、別れるとか言いません。俺たちの家、買いましょう」と決意するのだった。
索の歌と告白に、ネット上では「号泣」「もらい泣きした」「みんな幸せになってほしい」「とてつもない愛」と感動の声が続々。また、索が歌った「翼をください」と、同ドラマの主題歌で及川、手越、白鳥が歌う「バームクーヘン」の歌詞にある「翼を持って生まれるよりも、僕はこの両手が好き」のリンクに注目が集まり「繋がってる」「鳥肌立った」「主題歌とのリンクに感激」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】