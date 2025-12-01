【サーティワン福袋2026】中身詳細発表 人気アイスがモチーフの限定グッズが付属
【モデルプレス＝2025/12/01】サーティワン アイスクリームでは、2026年の福袋の内容を発表した。好きな商品に引き換えることのできる3,500円または2,500円（いずれも税込）分のスマホ限定500円チケットに加え、福袋限定のかわいいオリジナルグッズ付きという内容だ。
【写真】サーティワンのクリスマス、おいしく楽しいアイスケーキやパーティーセット登場
・【3,500円福袋】
スマホ限定500円チケット7枚（計3,500円分）に加え、「オリジナルキッチンタイマー」と「カップ型キーホルダー」の2点が付属する。
「オリジナルキッチンタイマー」は人気フレーバー・ポッピングシャワーをモチーフにしたデザイン。「ピピピ」とアラーム音が鳴る仕様で、約6cm×約9.5cmの使いやすい大きさだ。
「カップ型キーホルダー」はカップ型キーホルダー カップに入ったラブポーションサーティワンとピンクのスプーンを再現したチャームとなっている。
・【2,500円福袋】
スマホ限定500円チケット5枚（計2,500円分）に加え、ポッピングシャワーをモチーフにした「コーン型キーホルダー」、髪留めに使えるラブポーションサーティワンデザインの「ラバーヘアクリップ」、ポッピングシャワーとラブポーションサーティワンデザインの「マルチシリコーンバンド」の3点が付属する。
モバイルオーダーでの予約受付は2025年12月9日（火）午前10時から12月29日（月）午後8時まで。店頭での受け渡しおよび店頭販売（一部店舗を除く）は2026年1月1日（木・元日）から開始される。いずれもなくなり次第終了。（modelpress編集部）
価格：3,500円／2,500円 ※価格は税込表示
販売期間：
モバイルオーダー予約：2025年12月9日（火）AM10：00〜29日（月）PM8：00 ※なくなり次第終了
→店頭お渡し：2026年1月1日（木・元日）〜7日（水）
店舗販売 ：2026年1月1日（木・元日）〜期間限定販売 ※なくなり次第終了
※モバイルオーダー予約及び店頭販売は、一部店舗では取り扱いなし
【Not Sponsored 記事】
【写真】サーティワンのクリスマス、おいしく楽しいアイスケーキやパーティーセット登場
◆サーティワン、2026年の福袋中身詳細は？
・【3,500円福袋】
スマホ限定500円チケット7枚（計3,500円分）に加え、「オリジナルキッチンタイマー」と「カップ型キーホルダー」の2点が付属する。
「カップ型キーホルダー」はカップ型キーホルダー カップに入ったラブポーションサーティワンとピンクのスプーンを再現したチャームとなっている。
・【2,500円福袋】
スマホ限定500円チケット5枚（計2,500円分）に加え、ポッピングシャワーをモチーフにした「コーン型キーホルダー」、髪留めに使えるラブポーションサーティワンデザインの「ラバーヘアクリップ」、ポッピングシャワーとラブポーションサーティワンデザインの「マルチシリコーンバンド」の3点が付属する。
◆福袋の予約期間は？
モバイルオーダーでの予約受付は2025年12月9日（火）午前10時から12月29日（月）午後8時まで。店頭での受け渡しおよび店頭販売（一部店舗を除く）は2026年1月1日（木・元日）から開始される。いずれもなくなり次第終了。（modelpress編集部）
■サーティワン福袋2026
価格：3,500円／2,500円 ※価格は税込表示
販売期間：
モバイルオーダー予約：2025年12月9日（火）AM10：00〜29日（月）PM8：00 ※なくなり次第終了
→店頭お渡し：2026年1月1日（木・元日）〜7日（水）
店舗販売 ：2026年1月1日（木・元日）〜期間限定販売 ※なくなり次第終了
※モバイルオーダー予約及び店頭販売は、一部店舗では取り扱いなし
【Not Sponsored 記事】