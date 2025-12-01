K-パレット冬限定スリーウェイアイブロウ、ミルクチョコレートブラウン登場！

K-パレットから、冬限定の新色「スリーウェイアイブロウ ペンシル」が登場！「PE01 ミルクチョコレートブラウン」は、まろやかなくすみブラウンにほんのり赤みを加えた絶妙なニュアンスカラー。肌なじみも良く、やわらかくトーンアップする温かみのある仕上がりが特徴です。ペンシル・パウダー・ブラシの3in1で、忙しい朝でも手軽にふんわり美しい眉が作れます♪

3in1アイブロウで簡単に美しい眉

K-パレットの「スリーウェイアイブロウ ペンシル」は、ペンシル・パウダー・ブラシの3つの機能が1本に集約された優れもの。

なめらかな楕円芯のペンシルは、涙や汗、こすれにも強いウォータープルーフ処方で、長時間美しい眉をキープします。

さらに、オイル質感のパウダーでふんわりと柔らかい発色に仕上がり、最後にブラシで整えるだけで、誰でも簡単に理想的な眉が完成します。

忙しい日々でも、手間いらずでプロ級の仕上がりを実現できます♪

冬限定！ミルクチョコレートブラウンの魅力

冬限定カラー「PE01 ミルクチョコレートブラウン」は、まろやかなくすみブラウンにほんのり赤みを加えたニュアンスカラーで、温かみのある眉を演出します。

血色感が加わることで、やわらかなトーンアップ効果があり、顔全体が明るく華やかに。肌なじみも抜群で、冬の寒い季節にぴったりな温かみのある色味が、自然でお洒落な印象を作り出します。

この冬の必須アイテムとして手に入れたい限定カラーです♡

冬の眉メイクに欠かせない万能アイテム

K-パレット「スリーウェイアイブロウ ペンシル」の最大の魅力は、その使いやすさ。ペンシル、パウダー、ブラシの3つの機能が1本に凝縮されており、一本で眉メイクが完成します。

特に冬の乾燥しがちな季節にぴったりな、しっとりした質感で眉を自然に描けるので、忙しい朝にも便利。

定番のミルクティーブラウンやナチュラルブラウンに加え、限定色「ミルクチョコレートブラウン」で、秋冬にぴったりな温かみのある眉を演出できます♪

冬限定「ミルクチョコレートブラウン」で上品な眉を



K-パレット「スリーウェイアイブロウ ペンシル」の冬限定色「PE01 ミルクチョコレートブラウン」は、温かみのある色合いで、やわらかくトーンアップした自然な眉を作り上げます。

ペンシル・パウダー・ブラシの3in1で、簡単に美しい眉が仕上がるので、忙しい毎日でも安心。

ウォータープルーフ処方で、汗や涙にも強く、長時間美しい眉をキープできるのも嬉しいポイントです。数量限定なので、ぜひ早めにチェックして♡