仕事効率が爆上がり【山善】の昇降式デスクで日常をアップグレード！Amazonで今すぐチェックだ！
テレワーク快適度が段違い！【山善】の昇降式デスクで日常をアップグレード！Amazonで今すぐチェックだ！
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
電動昇降デスクを使ってみたいという方にオススメなエントリーモデルのデスク。価格はおさえつつも、衝突検知機能やメモリー機能付きで便利な機能はしっかり付いている。
ワンタッチで設定した高さに昇降できるメモリー機能付き。3つまで登録できるので、自分が座った/立った時の高さの登録や家族の分も登録できる。
商品の企画・開発はすべて日本で行っている。安定性、水平力、強度、天板のたわみ率などの項目で、独自に厳しい基準を設け、第三者機関で品質試験を実施。
デスクワークで集中力が途切れがち、座りすぎて肩こりや姿勢が気になるなど、日々のお悩みも、昇降デスクにより「立つ」「座る」が交互にできることで、日々の生活が健康へ。
