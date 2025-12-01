プロ野球・阪神の近本光司選手が26日、年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」にて最多盗塁者賞を受賞。表彰式後、自身の今季No.1プレーを語りました。

今季32盗塁で、4年連続6度目の盗塁王のタイトルを獲得した近本選手。今季NO.1プレーに選んだのは、CSファイナルステージ第1戦で決めた三盗でした。「今年まで三盗をしてなかったんですよね。一番大事なときにするのが価値があるプレー『いったれ』と思いながら」とコメント。0-0で迎えた6回、DeNA東克樹投手のモーションを盗み3塁へ盗塁。その後、森下翔太選手のタイムリーで近本選手は先制のホームを踏みました。近本選手は「駆け引きは0.5秒くらいの間で、僕の中ではすごく長く感じた」とこのプレーを振り返りました。

現役時代、5年連続盗塁王を獲得した赤星憲広さんは「実はこの直前にDeNAがマウンドに集まってるんです。近本選手をノーマークにするなよという話をしていたらしいんです。だから警戒度マックスの中でも、しっかり東投手を分析して準備をした。この盗塁でクライマックスシリーズの優勝が決まったと言ってもいい価値のあるプレーでしたよね」と近本選手の三盗を称賛しました。

(11月30日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)