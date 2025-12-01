『ちいかわ』×「セブンイレブン」コラボを発売前に食べてみた！ バターがとろ〜り温めておいしいおにぎりに心がほっこり
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』と「セブンイレブン」がコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」が、12月2日（火）から、全国の「セブンイレブン」店舗で開催される。本キャンペーンは、『ちいかわ』の作中に登場する食べ物をイメージした商品を中心とする15品が登場。今回クランクイン！トレンドは、特別に発売前の商品を試食させてもらったので、気になる味をレポートしたい。
【写真】じゅわっと溶けるバターが最高！ 「バターのせ焼きおにぎり」を温めた様子
■作中の味を再現
まず紹介するのは、ハチワレが楽しみにしていたダブルクリームコッペパンをイメージした「あんまいダブルクリームコッペ」。ホイップクリームとカスタードクリームをたっぷり挟んだ一品は、一口食べれば“あんまい”味わいが口いっぱいに広がって超幸せ！ ちいかわとハチワレがダブルクリームをタッパッ、タッパッと一生懸命に集めてくれたのかも…なんて想像させるパッケージに愛しさがつのる。
また「ミートボールごはんおむすび」と「バターのせ焼きおにぎり」は、温めて食べるとよりおいしくいただけるとか。特に「バターのせ焼きおにぎり」は、500Wの電子レンジで50秒ほど加熱すると、じゅわっと溶けたバターが香ばしい焼きおにぎりにとろ〜り染みわたりビジュアルまで最高。お米の甘さと醤油＆バターの塩味が交わった甘じょっぱいおにぎりは、ほかほか温かく心がほっこりするおいしさだった。
最後に紹介する「シーサーのさたぱんびん紫芋味（サーターアンダギー）」は、シーサーがくれたさたぱんびんをイメージし、紫芋のやさしい甘さで仕上げたスイーツ。生地の色が外は茶色、中は紫色なところまで作中の再現度が高く、シーサーのさたぱんびん食べているような没入感まで体験できる。ハチワレが「くせになる」と言っていたように、生地がホロッとほどける食感がやみつきになる。
