スヌーピーが描かれた“世界で最も美しいトランク”、75個限定シリアルナンバー入りで発売中
“世界で最も美しいトランク”とも称されるスーツケースを展開する英国発「グローブ・トロッター」が、「PEANUTS(ピーナッツ)」75周年を祝して世界限定75個のプレミアムコレクションを発売！“記念の木”の下に集うスヌーピーたちを描いた、一生モノのスーツケースが誕生した。
【画像】グローブ・トロッターのPEANUTS75周年コレクションをもっと見る
■外も中も特別仕様！友情と冒険を描いた75周年記念デザイン
今回のコレクションでは、やわらかなパステルブルーのボディに75周年を祝う特別なアートワークをプリント。友情・創造性・希望の象徴である“記念の木”の下にチャーリー・ブラウンやスヌーピー、ルーシー、ライナスたちが集う、温かなシーンが描かれている。
内装を開けると、そこにはフライング・エースに扮したスヌーピーとウッドストックが世界の上空を自由に飛び回る特別仕様のライニングが！スーツケースを開くたびに、新たな冒険の物語が始まるようなワクワク感に包まれる。
なお、各ケースの内装には、世界75個限定の証としてシリアルナンバー入りのレザーパッチを配置。「1/75」から「75/75」まで特別な番号が刻まれた、正真正銘のコレクターズアイテムとなっている。
■スーツケースから3万円台のラゲッジタグまで、全5アイテムをチェック！
世界限定75個「キャリーオン 4ホイール」(47万3000円)
コレクションの象徴的存在となる4輪キャリーオン。旅の相棒として最適なサイズ感で、機内持ち込みにも対応。ヴァルカナイズド・ファイバーボードの軽やかさと耐久性を兼ね備え、長く愛用できる一生モノのパートナーになってくれる。
世界限定75個「パイロットケース 4ホイール」(45万1000円)
既存製品にはない新サイズで登場したパイロットケース。コンパクトな構造と軽やかなサイズ感は、大人のデイリートラベルはもちろん、子どもの“ファーストスーツケース”としても最適。家族で共有しながら、世代を超えて受け継ぎたくなる特別な一台だ。
世界限定75個「ミニチュアケース」(26万9500円)
ミニサイズながら存在感は抜群！ストラップを付けてクロスボディバッグとして街へ連れ出したり、部屋のインテリアとして飾ったりと、使い方は自由自在。日常にさりげなくユーモアと上質さを添える、特別なアクセサリーになってくれる。
世界限定75個「ストレージボックス」(24万7500円)
ホームアクセサリーとして空間を彩るストレージボックス。天面には“記念の木”に集う仲間たち、側面にはチャーミングなフライング・エースの姿をそれぞれプリント。文具や小物、大切な思い出の品々を収納する宝箱として、デスクやシェルフに自然と溶け込んでくれる。
「ラゲッジタグ」(3万4100円)
「HAPPINESS IS 75 YEARS OF PEANUTS」のメッセージが刻まれた特別仕様のラゲッジタグ。パステルブルーのレザーに、チャーリー・ブラウンやスヌーピーが凧揚げを楽しんでいるシルエットが映える。3万円台という手が届きやすい価格設定で、記念コレクションの一部を所有する喜びを味わえる。
販売は全国のグローブ・トロッター直営店舗およびオンラインストアにて実施中。銀座、阪急うめだ、新宿伊勢丹メンズ館、銀座三越、日本橋三越、福岡岩田屋、名古屋松坂屋、青山の常設店に加え、札幌大丸店と福屋八丁堀本店ではPOP UPも開催している。
世界でたった75人だけが手にできる、スヌーピーとの特別な旅の物語。このスーツケースとともに歩む日々は、きっとかけがえのない宝物になるはず。あなたも、75分の1の幸運な持ち主になってみては？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
