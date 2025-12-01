【12月2日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
2025年12月の新商品5品まとめ(12月2日発売予定 )
今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 寒さが増すこの季節に嬉しい、食べ応え抜群のパスタや、温かいスープ、冬の定番ホットスナックなど、気になる品が多数ラインナップ。
ローソン2025年12月の新商品まとめ
ランチや夕食にぴったりな、満足感のある新作グルメをチェックしてみてはいかがでしょうか?
「ソースたっぷり生パスタ ミートカルボナーラ」(599円)
「ソースたっぷり生パスタ ミートカルボナーラ」(599円)
価格 : 599円
エネルギー : 550kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
クリーミーなカルボナーラソースと、赤ワインなどで旨味を引き出したミートソースを合わせた生パスタが登場。2つの人気ソースの旨みが重なり合う、クセになる濃厚な味わいが楽しめます。
「たんぱく質が摂れる クラムチャウダー」(397円)
「たんぱく質が摂れる クラムチャウダー」(397円)
価格 : 397円
エネルギー : 167kcal
※容器が画像と異なる場合があるとのこと
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
魚介の旨みが凝縮されたスープに、パスタや野菜をたっぷり入れたクラムチャウダーが登場です。手軽にたんぱく質が摂取できる、寒い日に嬉しい、温かい一品になります。
「濃厚グラタンコロッケバーガー」(430円)
「濃厚グラタンコロッケバーガー」(430円)
価格 : 430円
エネルギー : 459kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
北海道産発酵バターを使用した、濃厚なグラタンコロッケを挟んだバーガーが登場。まろやかなグラタンの風味が口いっぱいに広がり、満足感のある味わいが楽しめるこちら。冬に食べたい、こっくりとした味わいが気になる一品です。
「からあげクン 黄金チキン味」(298円)
「からあげクン 黄金チキン味」(298円)
価格 : 298円
エネルギー : 230kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※熱量は参照値とのこと
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
スパイス&ハーブをきかせた、サクサクの『黄金チキン』の味わいを再現したからあげクンが登場。クリスマスの定番の味を手軽に楽しめます。
「黄金チキン 骨つき」(348円)
「黄金チキン 骨つき」(348円)
価格 : 348円
エネルギー : 248kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
10種のスパイス&ハーブで華やかな風味を楽しめる、骨つきフライドチキンも登場です。薄衣でサクッとした食感に仕上げられており、ジューシーな肉の旨みを堪能することができます。
まとめ
12月2日発売の新商品は、濃厚な味わいの「ソースたっぷり生パスタ ミートカルボナーラ」や、冬に嬉しいホットメニュー「たんぱく質が摂れる クラムチャウダー」、定番の「黄金チキン」シリーズなどが登場! ぜひローソン店頭でチェックしてみてください。
その他商品はこちらをチェック : 【新商品】
※画像は公式ホームページより引用
まるいさん まるいさん 武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等 この著者の記事一覧はこちら
今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 寒さが増すこの季節に嬉しい、食べ応え抜群のパスタや、温かいスープ、冬の定番ホットスナックなど、気になる品が多数ラインナップ。
ローソン2025年12月の新商品まとめ
ランチや夕食にぴったりな、満足感のある新作グルメをチェックしてみてはいかがでしょうか?
「ソースたっぷり生パスタ ミートカルボナーラ」(599円)
価格 : 599円
エネルギー : 550kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
クリーミーなカルボナーラソースと、赤ワインなどで旨味を引き出したミートソースを合わせた生パスタが登場。2つの人気ソースの旨みが重なり合う、クセになる濃厚な味わいが楽しめます。
「たんぱく質が摂れる クラムチャウダー」(397円)
「たんぱく質が摂れる クラムチャウダー」(397円)
価格 : 397円
エネルギー : 167kcal
※容器が画像と異なる場合があるとのこと
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
魚介の旨みが凝縮されたスープに、パスタや野菜をたっぷり入れたクラムチャウダーが登場です。手軽にたんぱく質が摂取できる、寒い日に嬉しい、温かい一品になります。
「濃厚グラタンコロッケバーガー」(430円)
「濃厚グラタンコロッケバーガー」(430円)
価格 : 430円
エネルギー : 459kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
北海道産発酵バターを使用した、濃厚なグラタンコロッケを挟んだバーガーが登場。まろやかなグラタンの風味が口いっぱいに広がり、満足感のある味わいが楽しめるこちら。冬に食べたい、こっくりとした味わいが気になる一品です。
「からあげクン 黄金チキン味」(298円)
「からあげクン 黄金チキン味」(298円)
価格 : 298円
エネルギー : 230kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※熱量は参照値とのこと
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
スパイス&ハーブをきかせた、サクサクの『黄金チキン』の味わいを再現したからあげクンが登場。クリスマスの定番の味を手軽に楽しめます。
「黄金チキン 骨つき」(348円)
「黄金チキン 骨つき」(348円)
価格 : 348円
エネルギー : 248kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
10種のスパイス&ハーブで華やかな風味を楽しめる、骨つきフライドチキンも登場です。薄衣でサクッとした食感に仕上げられており、ジューシーな肉の旨みを堪能することができます。
まとめ
12月2日発売の新商品は、濃厚な味わいの「ソースたっぷり生パスタ ミートカルボナーラ」や、冬に嬉しいホットメニュー「たんぱく質が摂れる クラムチャウダー」、定番の「黄金チキン」シリーズなどが登場! ぜひローソン店頭でチェックしてみてください。
その他商品はこちらをチェック : 【新商品】
※画像は公式ホームページより引用
まるいさん まるいさん 武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等 この著者の記事一覧はこちら