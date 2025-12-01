二宮和也、著書『独断と偏見』2冠達成でファンに感謝「本当に皆様のおかげ」
5人組グループ・嵐の二宮和也が1日、自身の公式Xを更新。著書『独断と偏見』（集英社）が、11月28日発表の「オリコン年間BOOKランキング 2025」で2冠を達成したことについて喜びの声をつづった。
【写真】2冠に喜び！二宮和也の投稿
二宮は、同作の編集部が同ランキング1位を報告したXの投稿を添えて「本当に皆様のおかげでこんなにも凄い事が起きるだなんて、、、、」と喜び。改めてファンに向けて「ありがとうございます！！」と感謝をつづった。
同作は11月28日発表の「オリコン年間BOOKランキング 2025」にて、ジャンル別「タレント本」で期間内16.6万部を売り上げ1位を獲得。同ランキング形態別「新書」でも1位を獲得し、2冠を獲得。男性タレントとして初の「新書1位」を記録した。
※『オリコン“本”ランキング』は「2008年4月7日付」よりスタート。
【集計期間】2024年12月2日付〜2025年11月24日付（実質集計期間：2024年11月18日〜2025年11月16日）
