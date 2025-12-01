チェ・ウシク、日本公式サイト＆FCがリニューアル 今年は『私と結婚してくれますか？』出演
韓国の俳優チェ・ウシクの日本公式サイトおよび公式ファンクラブが1日、リニューアルオープンした。
【写真】チェ・ウシク＆チョン・ソミン、”ウエディングフォト”でハグ
チェ・ウシクは、韓国・ソウル出身の俳優。2011年にドラマ『チャクペ-相棒-』で俳優デビューを果たした後、14年には映画『巨人』で映画初主演を務め、『第36回青龍映画賞』新人男優賞など数々の賞を受賞した。19年公開の映画『パラサイト 半地下の家族』では、主人公のキム・ギウを演じ、作品がカンヌ国際映画祭パルム・ドールやアカデミー賞作品賞を受賞したことで、一躍脚光を浴びた。
その後も映画『新感染 ファイナル・エクスプレス』やドラマ『その年、私たちは』、Netflixシリーズ『殺人者のパラドックス』など多くの話題作にも出演し、国内外のファンを魅了。ディズニー公式動画配信サービス「ディズニープラス」のコンテンツブランド スターにて配信中の 『私と結婚してくれますか？』にも出演している。
リニューアルしたファンクラブでは、ここでしか見られないフォトやムービー、ブログなど、会員だけが楽しめるコンテンツが多数用意されている。
【写真】チェ・ウシク＆チョン・ソミン、”ウエディングフォト”でハグ
チェ・ウシクは、韓国・ソウル出身の俳優。2011年にドラマ『チャクペ-相棒-』で俳優デビューを果たした後、14年には映画『巨人』で映画初主演を務め、『第36回青龍映画賞』新人男優賞など数々の賞を受賞した。19年公開の映画『パラサイト 半地下の家族』では、主人公のキム・ギウを演じ、作品がカンヌ国際映画祭パルム・ドールやアカデミー賞作品賞を受賞したことで、一躍脚光を浴びた。
リニューアルしたファンクラブでは、ここでしか見られないフォトやムービー、ブログなど、会員だけが楽しめるコンテンツが多数用意されている。