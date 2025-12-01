声優・野中ここな、10代最後の制服ショット ずぶ濡れのワンピース…写真集の表紙＆収録カット解禁
声優・野中ここなの1st写真集「うたかた」が、2026年1月15日に発売されることが決定した。あわせて表紙や収録カットが公開された。
【写真】超ミニスカ制服！ずぶ濡れワンピース姿の野中ここな 大量の収録カット
野中ここなは、『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』村野さやか役として注目を集める声優。現在19歳の彼女にとって、本作は初の写真集となる。撮影は野中の地元・長崎県で行われた。
通常版カバーは黄色のワンピース姿でプールの中に浸かる儚い表情が印象的な一枚。法人別の限定カバーは、夕暮れ時の10代最後となる制服姿と、駄菓子屋で購入したお面を持ち、楽しそうにふざけている表情がキュートな一枚となっている。
■野中ここな コメント
1st写真集のタイトルは「うたかた」にさせていただきました。“儚くて消えやすいもの”の例えとして用いられる言葉ですが、10代最後の一年に合っていますし、文字にしてみると力強さもあって素敵だなと思ったのでこのタイトルに決めました。掲載されているカットごとにこの言葉の感じ方も違うと思うので、一枚一枚じっくり見ていただけるとうれしいです。
