

B’z

B’zが１日、全国アリーナツアー「B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-」を開催することを発表した。

現在開催中のドームツアー「B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-」に続き、全国アリーナツアー「B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-」の開催が決定し、本日発表となった。

2026年4月から6月にかけて全国10ヶ所20公演が行われるアリーナツアーも、先月発売となった23rdアルバム「FYOP」ツアーとなり、ドームツアーからセットリストやステージセットを変更し全国をめぐる。

B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-

4月11日 (土) サンドーム福井4月12日 (日) サンドーム福井4月18日 (土) 広島グリーンアリーナ（広島県立総合体育館）4月19日 (日) 広島グリーンアリーナ（広島県立総合体育館）4月25日 (土) あなぶきアリーナ香川4月26日 (日) あなぶきアリーナ香川5月2日 (土) 沖縄サントリーアリーナ5月3日 (日) 沖縄サントリーアリーナ5月9日 (土) マリンメッセ福岡A館5月10日 (日) マリンメッセ福岡A館5月16日 (土) 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ5月17日 (日) 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ5月23日 (土) 大阪城ホール5月24日 (日) 大阪城ホール5月30日 (土) 横浜アリーナ5月31日 (日) 横浜アリーナ6月6日 (土) LaLa arena TOKYO-BAY6月7日 (日) LaLa arena TOKYO-BAY6月13日 (土) IGアリーナ6月14日 (日) IGアリーナ＜B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-＞ アリーナツアー詳細https://bz-vermillion.com/livegym2026/