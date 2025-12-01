元財務官僚、内閣官房参与で、経済学者、数量政策学者、嘉悦大教授の高橋洋一氏（70）が1日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」に出演。挑発的な投稿をした大阪の中国総領事について語った。

先月7日、高市早苗首相が国会答弁で「台湾有事は存立危機事態になり得る」と発言したことを受け、中国側は猛反発。薛剣・駐大阪総領事が翌日、Xに「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟が出来ているのか」と、過激投稿をして物議を醸した。

後に投稿は削除され、「その後、ひと言もしゃべってない」と高橋氏は指摘。「あの人今どこにいるの？って感じでしょ。そのまましれっと帰っちゃうかもしれない。大阪の総領事して4年ぐらい経つからね。過去の総領事からみても最長ぐらいに長いから、任期が終わっても不思議じゃない」と解説した。

「発信するなら大阪の番組に来てよ」と笑い、自身が出演するABCテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」での“直接対決”に期待。「変に日本を威嚇するようなアクションを取らないで、言葉だけでやりましょうよ」と呼びかけた。

垣花正が「彼の発信はある種今回の象徴的なこと。そんな彼が場合によっては存在感を消して異動したとしたら、この問題の収束の象徴になるかもしれない」と語ると、「そうかもしれないね。全然おかしいでしょ、あんだけ勢いよく言った人がパタッと（発信を）やめちゃうのは」と語っていた。