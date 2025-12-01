【台風並み”に発達する低気圧”】冬型の気圧配置へ

１２月になったとたん「冬将軍」の到来です。気象庁は４日（木）にかけて

「冬型の気圧配置となる影響で、北⽇本から東⽇本にかけての⽇本海側を中⼼に荒れた天気や⼤雪となり、寒気の強まりの程度等によって は『⼤荒れや警報級の⼤雪』となるおそれがある。また、⻄⽇本⽇本海側でも積雪になる可能性がある。 」と注意を呼びかけています。

雨雪シミュレーション１２月１日（月）～６日（土）

降り出しは「雨」で、だんだんと「雪」に変わり、その範囲が拡大してきます。

１２月３日（水）には「大雪」を予想する、”赤色”の表示も出てきます。

初雪前線は１２月１日（月）現在、水戸・長野まで南下していて、今週は西日本の日本海側で「初雪ラッシュ」になるかもしれません。画像で確認できます。

寒気のシミュレーション１２月２日（火）～６日（土）

‐６℃「平地で雪の目安」、０℃「山で雪の目安」の寒気です。３日（水）には‐６℃が西日本にもかかり始める予想です。画像で確認できます。

全国各都市の週間予報（～１２月８日（月））

１２月８日（月）までの週間予報を画像で掲載しています（各県５か所ずつ）。１２月４日（木）には、東京都心の予想最高気温１１℃（１２月下旬並み）、大阪市で１０℃（１月上旬並み）とかなり寒く、冷え込みが強まるでしょう。

