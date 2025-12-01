【USJ】あのチーズナンや焚き火料理に舌鼓。モンハン飯に大感動の「モリバーの宴」体験レポ
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンではこの冬、ユニバーサル・クールジャパン10周年のフィナーレを飾るレストラン「モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜」が登場。森の中でワイルドな肉料理や回復薬を模したドリンクを味わう、ハンターさながらの体験を楽しめる。
【写真】窓から見える緋の森の風景に感動！
本記事では、一向に狩りの腕が上がらず大昔にハンターになることを諦めたライターと、かわいい装備を求めて日夜狩りに勤しむ…こともある編集担当が、実際にレストランへ。どっぷり作品世界につかってきたレポートをお届けする。さらに、今だけのグッズもご紹介！
■モリバーのアジトでワイルドな肉と回復薬ドリンクを
モリバーの宴が開かれているのは、ロストワールド・レストラン。お店に入ると、アイルーとモリバーが迎えてくれる。焚き火を囲んで食材を焼いている姿にワクワク！さらに奥へ進むと、客席の周囲には光が射し込む緋の森が広がっている。モリバーが出てきそうな寝床があるほか、よ〜く見るとモンスターも潜んでいるので、ぜひ探してみて。
今回ライターたちが食べたのは、ゲームで訪れる集落からの食事のお誘いをイメージした、「モンスターハンター・ワイルズ×USJ限定コースターセット」。グラフィックが見事で「食欲をかきたてる」と話題の本作でハンターたちを虜にしてきた、さまざまな料理をひと皿で味わえる。
真ん中のチーズソースをフォカッチャにかければ、あのクナファ村のチーズナンを目の前にした気分に。ほかにも、オニオンソースで食べるローストビーフのほか、バーベキュー味の骨付きポーク、ザクザクした衣が香ばしいエビなど、食べ応え抜群でスタミナチャージにピッタリのワンプレートになっている。たっぷり入ったオクラの食感がアクセントのスープや程よい酸味のカリフラワーのマリネなど、箸休め的な副菜も充実。
6種からランダムで1枚もらえるコースターは、モンスターのアート入り。ライターはタマミツネをゲットした。ワイルズ未プレイどころか4しかプレイをしたことがないライターにとっては初めましての存在だが、美しいので喜んで持ち帰り、早速家で使用している。
フードと共に味わいたいのが、ハンター必需品の回復薬グレートをイメージした、「回復グレート キウイ、紫蘇、はちみつ、ソーダ」。ソーダとハチミツの優しい甘さ、キウイの酸味、さわやかなシソの香りが一体となり、甘いものが得意でないライターでもごくごく飲めるおいしさ！体力が満たされていくのを感じる、まさにお助けアイテムだ。
デザートには、「ラバラ・バリナ サワーチェリー&ホワイトムース」を。しびれるほどに美しい刺花蜘蛛を、綿花と針をイメージしたトッピングで表現している。
ドカンと入った焼きキャベツが目を引く「焚き火料理 ポーク、ワイルドハーブ、シルドニンニク」や、バターチキンカレーが満足感ある「焚き火料理 チキン、ゴチソウダケ、モンスターチリ」もおすすめ。
「オトモアイルーのチョコレートプリン」は、マグカップ付き。マシュマロでできた肉球のぷにっと食感がたまらない！
■狩猟気分が高まるパーカやキーチェーンなどグッズも登場
オリジナルグッズもチェックしたい。白と黒2色展開のパーカは、フロントにデカデカとプリントされた「狩猟中」の文字がインパクト抜群。アルシュベルドやレ・ダウなどのアイコンが並んだバックスタイルがかわいい♪
キーチェーンセット(2個)は、アイルーとサポート部隊のトムがメタルキーチェーンに。オトモにしてパークを練り歩こう。
羽根の造形や模様などの細部に注目したい、リオレウスとリオレイアのフィギュアは、ファン垂涎の一品。
さらに、ゲームの世界から飛び出しパークに迷い込んだ環境生物たちを探索するARスタンプラリー・特別調査クエスト「環境生物と大型モンスターの生態調査」も開催中。スマートフォンがあれば、誰でも参加できる。すべてのクエストをクリアして、「モンスターハンターワイルズ」のゲーム内で使用できるオトモ装備とチャームを手に入れよう！
モンスターハンターコラボは、2026年5月17日(日)まで。モリバーの宴でフィールドの恵みを感じてみては。
取材・文=上田芽依
撮影=大林博之
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
(C)CAPCOM
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.
【写真】窓から見える緋の森の風景に感動！
本記事では、一向に狩りの腕が上がらず大昔にハンターになることを諦めたライターと、かわいい装備を求めて日夜狩りに勤しむ…こともある編集担当が、実際にレストランへ。どっぷり作品世界につかってきたレポートをお届けする。さらに、今だけのグッズもご紹介！
■モリバーのアジトでワイルドな肉と回復薬ドリンクを
モリバーの宴が開かれているのは、ロストワールド・レストラン。お店に入ると、アイルーとモリバーが迎えてくれる。焚き火を囲んで食材を焼いている姿にワクワク！さらに奥へ進むと、客席の周囲には光が射し込む緋の森が広がっている。モリバーが出てきそうな寝床があるほか、よ〜く見るとモンスターも潜んでいるので、ぜひ探してみて。
今回ライターたちが食べたのは、ゲームで訪れる集落からの食事のお誘いをイメージした、「モンスターハンター・ワイルズ×USJ限定コースターセット」。グラフィックが見事で「食欲をかきたてる」と話題の本作でハンターたちを虜にしてきた、さまざまな料理をひと皿で味わえる。
真ん中のチーズソースをフォカッチャにかければ、あのクナファ村のチーズナンを目の前にした気分に。ほかにも、オニオンソースで食べるローストビーフのほか、バーベキュー味の骨付きポーク、ザクザクした衣が香ばしいエビなど、食べ応え抜群でスタミナチャージにピッタリのワンプレートになっている。たっぷり入ったオクラの食感がアクセントのスープや程よい酸味のカリフラワーのマリネなど、箸休め的な副菜も充実。
6種からランダムで1枚もらえるコースターは、モンスターのアート入り。ライターはタマミツネをゲットした。ワイルズ未プレイどころか4しかプレイをしたことがないライターにとっては初めましての存在だが、美しいので喜んで持ち帰り、早速家で使用している。
フードと共に味わいたいのが、ハンター必需品の回復薬グレートをイメージした、「回復グレート キウイ、紫蘇、はちみつ、ソーダ」。ソーダとハチミツの優しい甘さ、キウイの酸味、さわやかなシソの香りが一体となり、甘いものが得意でないライターでもごくごく飲めるおいしさ！体力が満たされていくのを感じる、まさにお助けアイテムだ。
デザートには、「ラバラ・バリナ サワーチェリー&ホワイトムース」を。しびれるほどに美しい刺花蜘蛛を、綿花と針をイメージしたトッピングで表現している。
ドカンと入った焼きキャベツが目を引く「焚き火料理 ポーク、ワイルドハーブ、シルドニンニク」や、バターチキンカレーが満足感ある「焚き火料理 チキン、ゴチソウダケ、モンスターチリ」もおすすめ。
「オトモアイルーのチョコレートプリン」は、マグカップ付き。マシュマロでできた肉球のぷにっと食感がたまらない！
■狩猟気分が高まるパーカやキーチェーンなどグッズも登場
オリジナルグッズもチェックしたい。白と黒2色展開のパーカは、フロントにデカデカとプリントされた「狩猟中」の文字がインパクト抜群。アルシュベルドやレ・ダウなどのアイコンが並んだバックスタイルがかわいい♪
キーチェーンセット(2個)は、アイルーとサポート部隊のトムがメタルキーチェーンに。オトモにしてパークを練り歩こう。
羽根の造形や模様などの細部に注目したい、リオレウスとリオレイアのフィギュアは、ファン垂涎の一品。
さらに、ゲームの世界から飛び出しパークに迷い込んだ環境生物たちを探索するARスタンプラリー・特別調査クエスト「環境生物と大型モンスターの生態調査」も開催中。スマートフォンがあれば、誰でも参加できる。すべてのクエストをクリアして、「モンスターハンターワイルズ」のゲーム内で使用できるオトモ装備とチャームを手に入れよう！
モンスターハンターコラボは、2026年5月17日(日)まで。モリバーの宴でフィールドの恵みを感じてみては。
取材・文=上田芽依
撮影=大林博之
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
(C)CAPCOM
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.