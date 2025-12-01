B’zが2026年4月より、全国アリーナツアー＜B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-＞を開催することが発表となった。

これは現在開催中のドームツアー＜B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-＞に続いて行われるもの。2026年4月11日のサンドーム福井を皮切りに6月14日のIGアリーナまで、全国10ヶ所20公演のスケールで開催される。

同アリーナツアーも、先ごろ発売された23rdアルバム『FYOP』のリリースツアーとなるが、ドームツアーからセットリストやステージセットを変更して行われるとのことだ。

■アリーナツアー＜B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-＞

4月11日(土) 福井・サンドーム福井

4月12日(日) 福井・サンドーム福井

4月18日(土) 広島・広島グリーンアリーナ(広島県立総合体育館)

4月19日(日) 広島・広島グリーンアリーナ(広島県立総合体育館)

4月25日(土) 香川・あなぶきアリーナ香川

4月26日(日) 香川・あなぶきアリーナ香川

5月02日(土) 沖縄・沖縄サントリーアリーナ

5月03日(日) 沖縄・沖縄サントリーアリーナ

5月09日(土) 福岡・マリンメッセ福岡A館

5月10日(日) 福岡・マリンメッセ福岡A館

5月16日(土) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

5月17日(日) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

5月23日(土) 大阪・大阪城ホール

5月24日(日) 大阪・大阪城ホール

5月30日(土) 神奈川・横浜アリーナ

5月31日(日) 神奈川・横浜アリーナ

6月06日(土) 千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

6月07日(日) 千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

6月13日(土) 愛知・IGアリーナ

6月14日(日) 愛知・IGアリーナ

詳細：https://bz-vermillion.com/livegym2026/

■ドームツアー＜B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-＞

11月15日(土) 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

11月16日(日) 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

11月29日(土) 福岡・みずほPayPayドーム福岡

11月30日(日) 福岡・みずほPayPayドーム福岡

12月06日(土) 東京・東京ドーム

12月07日(日) 東京・東京ドーム

12月20日(土) 大阪・京セラドーム大阪

12月21日(日) 大阪・京セラドーム大阪

詳細：https://bz-vermillion.com/livegym2025/

