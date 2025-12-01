HANA、2025年を締めくくる新曲「NON STOP」配信リリース決定
HANAの新曲「NON STOP」が、12月5日(金)に配信リリースされることが決定した。
「NON STOP」は先日韓国でのMV撮影を終え、HANA史上最大スケールで制作されたというMV本編にも注目が集まる一作。デビュー以来止まることなく走り続けてきた7人が、この1年間の歩みをそのまま音に落とし込み、2025年を締めくくる“決意”の1曲となった。
また、本日よりプリオーダー、Pre-Add/Pre-Saveがスタート。それぞれの予約で手に入るデジタル特典も用意されている。
■「NON STOP」
プリオーダーはコチラ
【応募URL】
URL：https://hana-brave.lnk.to/IE2tfM
【応募期間】
2025/12/1(月)12:00〜2025/12/4(木)23:59まで
【特典】
抽選で100名様に「NON STOP」JKステッカーをプレゼント
※詳細はHANA Official HPを確認ください。
■「NON STOP」Pre-Add/Pre-Save
【応募URL】
URL：https://hana-brave.lnk.to/NONSTOP_PAPS
【対象期間】
2025/12/1(月)12:00〜2025/12/4(木)23:59まで
【特典】
事前登録いただいた方全員に「メンバーからの限定ボイスコメント」
※詳細はHANA Official HPを確認ください。
■ライブ出演情報
2025年12月12日（金）
＜Spotify On Stage Tokyo 2025 -Year-End Special-＞
会場：東京ガーデンシアター
■HANA 全国ホールツアー情報
【愛知】2026年3月7日（土）、3月8日（日）
【茨城】2026年3月21日（土）
【東京】2026年3月29日（日）
【福岡】2026年4月3日（金）、4月4日（土）
【広島】2026年4月10日（金）
【岡山】2026年4月12日（日）
【大阪】2026年4月18日（土）、4月19日（日）
【香川】2026年4月26日（日）
【北海道】2026年5月2日（土）
【宮城】2026年5月5日（火・祝）、5月6日（水・祝）
【千葉】2026年5月9日（土）
【兵庫】2026年5月22日（金）、5月23日（土）
【静岡】2026年6月7日（日）
【神奈川】2026年6月19日（金）、6月20日（土）
【京都】2026年6月26日（金）
【東京】2026年7月11日（土）、7月12日（日）
【石川】2026年7月18日（土）
【新潟】2026年7月20日（月・祝）
