パケタが執拗な抗議でのリバプール戦退場後に声明「この馬鹿げた行動は…」無罪決着の賭博関与騒動めぐりFA批判
ウエスト・ハムのMFルーカス・パケタが退場処分を受けた11月30日のリバプール戦後にX(@LucasPaqueta97)を更新し、最終的に無罪となった賭博関与騒動の心理的影響が残っていることを示唆した。
パケタは1点ビハインドの後半38分、味方のファウルが取られたことに異議を示してイエローカードを受けた。するとパケタは落ち着くどころかヒートアップしてしまい、執拗に抗議。ブラジル代表で同僚の相手GKアリソン・ベッカーも駆けつけて主審のそばから一旦は引き剥がされたものの、静止を振り切って主審に詰め寄ったことで2枚目の警告を受けて退場となった。10人になったチームはその後1点を追加され、0-2で敗れた。
試合後、パケタはXで退場となったシーンの投稿を引用して「今は悪者のように見られることはわかっている。僕の人生と精神に影響を与えたものと向き合うのは難しいんだ。これ以上影響されないように努力していく」とコメント。続けて『スカイ・スポーツ』の解説員が退場になった一連の振る舞いを「馬鹿げた行動」と批判した投稿を引用し、「協会から何の心理的なサポートもなく人生とキャリアが2年間も影響を受けるなんて馬鹿げている。この馬鹿げた行動は絶えてきたこと、これからも絶えていくであろうことのすべてを表している。僕が完璧な人間じゃなくて申し訳ないね」と皮肉を込めたポストを行った。
パケタが今回の投稿で示していたのは、今夏にクラブから無罪確定と発表された賭博規則違反騒動だとみられている。同選手はイングランドサッカー協会(FA)からスポーツ賭博の不正操作のために意図的にイエローカードを貰ったとして2023年夏から調査を受け、この問題の調査に関する文書の提供などを怠ったことでの違反についても起訴されていた。
有罪と判断された場合は生涯出場停止の可能性もあった中、パケタは一貫して無罪を主張するとその主張通りに決着。それでも一時期ブラジル代表から招集外になっていたほか、調査中にマンチェスター・シティへの移籍が破談したことも報じられるなどキャリアへの影響は避けられなかった。
パケタは11月中旬にブラジルメディア『グローボ』の取材で「キャリアが飛躍するあの移籍を逃した」とコメントし、「心理的に困難な状況だった。僕はこれに対処するため心理的なサポートを受けた」と明かしたばかり。ただこの取材時にもFAの調査方法や対応を批判しており、FAからの十分な支援は得られていないようだ。
パケタはそうした要因が影響してリバプール戦でメンタルコントロールができなかったことを示唆した上で、「これは僕の退場を正当化するものではない。ファンと仲間には謝罪する」とも綴っている。
