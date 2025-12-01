上田綺世の得点がOG変更から再認定! ゴール→OG→ゴール認定で今季リーグ戦14試合14得点に
[11.30 エールディビジ第14節 テルスター 1-2 フェイエノールト]
フェイエノールトFW上田綺世のゴールが認められ、今季リーグ戦14ゴール目となった。テルスター戦で決めた先制点は最初、上田のゴールとされていたが、試合中にオウンゴールに訂正されていた。
先発出場した上田は前半25分にゴールネットを揺らす。右サイドからのクロスを、PA内のニアサイドで左足のトラップ。即座に右足シュートを打ち、ゴールに流し込んだ。最初は上田の得点として記録されていた。しかしその後、上田のシュートがDFグース・オファーハウスに当たったとみなされ、得点はオウンゴールによるものと変更されていた。
しかし、改めて試合終了後に公式記録が変更。オウンゴールから上田の得点と再変更となり、上田の先制ゴールとなった。
上田は11月27日のUEFAヨーロッパリーグ・セルティック戦に続いて公式戦2試合連続ゴール。リーグ戦では3試合ぶりの得点で、14試合目で14得点目。得点ランキングでは首位を独走している。
上田は11月27日のUEFAヨーロッパリーグ・セルティック戦に続いて公式戦2試合連続ゴール。リーグ戦では3試合ぶりの得点で、14試合目で14得点目。得点ランキングでは首位を独走している。
