ザ・ドリフターズの加藤茶さんの妻で、タレントの加藤綾菜さんがインスタグラムを更新。日々の食卓に並ぶ料理を披露しました。



加藤綾菜さんは、「最近の加藤家の夕飯」として自身の料理の様子を公開し、主婦としての日常を伝えています。







投稿では、「毎日夜は3品は作ってるけど30分あれば完成するくらい手際は良くなってる気がします(性格がせっかちなのはある)」と語り、日々の料理に対する工夫を明かしました。







公開された写真からは、色鮮やかな野菜や肉を使った煮込み料理や鶏肉を焼いた献立など、バラエティ豊かな家庭料理の様子が伝わります。鍋で豚肉と野菜を煮込む場面や、複数の料理を同時進行で作る様子も捉えられています。







加藤さんは「毎日、出来るだけレシピ被らないように朝のコーヒータイムに今日夕飯なに作ろうかな？と考えてる」と述べ、献立の計画に気を配る様子も明かしました。さらに「ってか、毎日毎日一日中 夕飯なにつくろ？って考えてない？？笑」と同じ立場の主婦たちに共感を求める投稿も。







最後は「主婦って忙しいの〜。あっ、風呂掃除してくるね。」と締めくくり、料理以外の家事にも忙しい日常を垣間見せています。







料理の写真は友人に見せるために撮ったものだという加藤さん。透明な弁当箱に詰められた料理や、IHクッキングヒーターで同時に調理する姿など、効率的に家事をこなす様子が投稿から伝わってきます。







この投稿に、「どれも美味しそう」「加トちゃんさん、本当に幸せだと思います」「栄養バランスもバッチリで美味しそう」「私も夕飯のことで頭がいっぱいになったりします」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】