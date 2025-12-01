¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯-àÝàêÅ¹-¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÌ¤ÇÛ¿®ºî5¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÇÛ¿®¤ò°ìµó²ò¶Ø
¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯-àÝàêÅ¹-¤¬12·î¤è¤êÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãLIVE Cafe 22nd NBD parade¡ù 2025-2026 o(¡æ¢Ï¡å)o¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢²áµî¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥àCD¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿Ì¤ÇÛ¿®¥¿¥¤¥È¥ë5ºîÉÊ¤¬12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê°ìµóÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
2003Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¡È¸¶½É·Ï¥À¥ó¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡É¤È¤·¤ÆÅö»þ¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬¤·¤¿Èà¤é¡£¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢J-POP¹¥¤¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ò¤âÌ¥Î»¤¹¤ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤³Ú¶Ê¤È¡¢¸Þ¼Ô¸ÞÍÍ¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ°î¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤½¤Î¸å°ìÄê´ü´Ö¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯-àÝàêÅ¹-¤Ï·ëÀ®20¼þÇ¯¤òÀáÌÜ¤Î2023Ç¯¤Ë¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òºÆ³«¡£¤³¤Á¤é¤âCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¤ß¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥¹¥ÈÈ×¡Ø¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯-àÝàêÅ¹-¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï500Ëü¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø°»¶Ì¥í¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¿§ºÌ¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ù¡Ø¥Þ¥°¥Ë¥ã¥«¥ë¥¿¡Ù¡Ø¶Ëº²ROCK CAFÉ¡Ù¡ØBB¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Î5ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢£¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯-àÝàêÅ¹- ÇÛ¿®²ò¶Ø¥¢¥ë¥Ð¥à
¡¡Ø°»¶Ì¥í¥Ã¥¯¡Ù¡ÊCDÈ¯ÇäÆü¡§2005Ç¯2·î23Æü¡Ë
ÇÛ¿®¥¹¥È¥¢¥ê¥ó¥¯https://lnk.to/ancafe_amedama_rock
1.¥¥ã¥ó¥Ç¡¼¥Û¥ê¥Ã¥¯
2.ÌÑÁÛ°¦¹¥²È
3.3P
4.¥Ï¥Ä¥³¥¤
5.ÍÙ¤ë¥á¥ë¥Ø¥ó»þ·×
6.¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°
7.¹â°æ¸Í
¢¡Ø¿§ºÌ¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ù¡ÊCDÈ¯ÇäÆü¡§2005Ç¯11·î09Æü¡Ë
ÇÛ¿®¥¹¥È¥¢¥ê¥ó¥¯ https://lnk.to/ancafe_shikisai_moment
1.¥ª¡¼¥×¡û¥ó¥°(¿§ºÌver.)
2.¥á¥ê¥á¥¤¥¥ó¥°
3.¥¨¥¹¥«¥Ô¥º¥à(¿§ºÌver)
4.°ìÈ¯µÕÅ¾Îø°¦¥²¡¼¥à
5.golden wing
6.ÎØ²ö¤Îºá
7.´á¶ñ
8.¥Æ¥±¥¹¥¿¸÷Àþ
9.NYAPPY in the world
10.£±/£²
11.²æËù¹Ô¿Ê¶Ê
£¡Ø¥Þ¥°¥Ë¥ã¥«¥ë¥¿¡Ù¡ÊCDÈ¯ÇäÆü¡§2006Ç¯11·î29Æü¡Ë
ÇÛ¿®¥¹¥È¥¢¥ê¥ó¥¯https://lnk.to/ancafe_Magnya_Carta
1.LOCK ON ¡ù¥¶¡ù ¸æNEWÀ¤³¦
2.¥¹¥Þ¥¤¥ë°ìÈÖ ¥¤¥¤¡ê
3.NYAPPY in the world 2
4.#-@¡ù¥Ô¥Ý¥Ñ¥Ý¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¡ù@-#
5.¥á¡¼¥×¥ë¥¬¥ó¥Þ¥ó
6.¥×¥Ã¥·¥ó¥×¥ê¥ó
7.¼·¿§¥¯¥ì¥è¥ó¤ÇÉÁ¤¯¸÷
8.¥¹¥Î¡¼¥·¡¼¥ó
9.¼«¸Ê°¦¼çµÁ¼Ô¤ÎÌ¤½Ï¤Ê°Ëâ
10.½ä¤ê°©¤¨¤¿´ñÀ×
11.BondS ¡Áå«¡Á(Magnya mix)
¤¡Ø¶Ëº²ROCK CAFÉ¡Ù¡ÊCDÈ¯ÇäÆü¡§2008Ç¯4·î9Æü¡Ë
ÇÛ¿®¥¹¥È¥¢¥ê¥ó¥¯https://lnk.to/ancafe_GOKUTAMA_ROCK_CAFE
1.Î®À±¥í¥±¥Ã¥È
2.S¡ùB¡ùY
3.Cherryºé¤¯Í¦µ¤!!
4.NYAPPY in the world 3
5.¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥¥ó¥°
6.¥Ç¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
7.¥Ô¥¢¥¹
8.¸ÉÎ©¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ë
9.³ÐÀÃ¥Ò¥í¥¤¥º¥à
10.°¦¾ð¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°
11.¥ª¥ì¥ó¥¸¥É¥ê¡¼¥à
¥¡ØBB¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¡ÊCDÈ¯ÇäÆü¡§2009Ç¯9·î9Æü¡Ë
ÇÛ¿®¥¹¥È¥¢¥ê¥ó¥¯¡¡https://lnk.to/ancafe_BB_PARALLEL_WORLD
1.Let¡Çs Brand New Wave
2.²ÆÎø¡ú²ÆGAME
3.çõ
4.Passion!
5.NYAPPY in the parallel world
6.alone
7.AROMA
8.Éð»ÎÆ»¤È±¾¤Õ¤Ï»à¤Ì»ö¤È¸«ÉÕ¤±¤¿¤ê
9.SUMMER DIVE
10.MY HEART LEAPS FOR¡ÉC¡É
11.YOU
¢£¡ãLIVE Cafe 22nd NBD parade¡ù 2025-2026 o(¡æ¢Ï¡å)o¡ä
2025.12.6(ÅÚ) ÀçÂædarwin
2026.1.4(Æü)OSAKA MUSE
2026.1.5(·î)OSAKA MUSE
2026.2.8(Æü)Spotify O-EAST
