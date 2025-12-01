¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯-àÝàêÅ¹-¤¬12·î¤è¤êÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãLIVE Cafe 22nd NBD parade¡ù 2025-2026 o(¡æ¢Ï¡å)o¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢²áµî¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥àCD¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿Ì¤ÇÛ¿®¥¿¥¤¥È¥ë5ºîÉÊ¤¬12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê°ìµóÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£

2003Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¡È¸¶½É·Ï¥À¥ó¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡É¤È¤·¤ÆÅö»þ¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬¤·¤¿Èà¤é¡£¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢J-POP¹¥¤­¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ò¤âÌ¥Î»¤¹¤ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤³Ú¶Ê¤È¡¢¸Þ¼Ô¸ÞÍÍ¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ­°î¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£

¤½¤Î¸å°ìÄê´ü´Ö¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯-àÝàêÅ¹-¤Ï·ëÀ®20¼þÇ¯¤òÀáÌÜ¤Î2023Ç¯¤Ë¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òºÆ³«¡£¤³¤Á¤é¤âCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¤ß¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥¹¥ÈÈ×¡Ø¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯-àÝàêÅ¹-¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï500Ëü¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

ÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø°»¶Ì¥í¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¿§ºÌ¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ù¡Ø¥Þ¥°¥Ë¥ã¥«¥ë¥¿¡Ù¡Ø¶Ëº²ROCK CAFÉ¡Ù¡ØBB¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Î5ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£

¢£¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯-àÝàêÅ¹- ÇÛ¿®²ò¶Ø¥¢¥ë¥Ð¥à

­¡¡Ø°»¶Ì¥í¥Ã¥¯¡Ù¡ÊCDÈ¯ÇäÆü¡§2005Ç¯2·î23Æü¡Ë
ÇÛ¿®¥¹¥È¥¢¥ê¥ó¥¯https://lnk​.to/ancafe_amedama_rock

1​.¥­¥ã¥ó¥Ç¡¼¥Û¥ê¥Ã¥¯
2​.ÌÑÁÛ°¦¹¥²È
3​.3P
4​.¥Ï¥Ä¥³¥¤
5​.ÍÙ¤ë¥á¥ë¥Ø¥ó»þ·×
6​.¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°
7​.¹â°æ¸Í

­¢¡Ø¿§ºÌ¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ù¡ÊCDÈ¯ÇäÆü¡§2005Ç¯11·î09Æü¡Ë
ÇÛ¿®¥¹¥È¥¢¥ê¥ó¥¯ https://lnk​.to/ancafe_shikisai_moment

1​.¥ª¡¼¥×¡û¥ó¥°(¿§ºÌver​.)
2​.¥á¥ê¥á¥¤¥­¥ó¥°
3​.¥¨¥¹¥«¥Ô¥º¥à(¿§ºÌver)
4​.°ìÈ¯µÕÅ¾Îø°¦¥²¡¼¥à
5​.golden wing
6​.ÎØ²ö¤Îºá
7​.´á¶ñ
8​.¥Æ¥±¥¹¥¿¸÷Àþ
9​.NYAPPY in the world
10​.£±/£²
11​.²æËù¹Ô¿Ê¶Ê

­£¡Ø¥Þ¥°¥Ë¥ã¥«¥ë¥¿¡Ù¡ÊCDÈ¯ÇäÆü¡§2006Ç¯11·î29Æü¡Ë
ÇÛ¿®¥¹¥È¥¢¥ê¥ó¥¯https://lnk​.to/ancafe_Magnya_Carta

1​.LOCK ON ¡ù¥¶¡ù ¸æNEWÀ¤³¦
2​.¥¹¥Þ¥¤¥ë°ìÈÖ ¥¤¥¤¡ê
3​.NYAPPY in the world 2
4​.#-@¡ù¥Ô¥Ý¥Ñ¥Ý¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¡ù@-#
5​.¥á¡¼¥×¥ë¥¬¥ó¥Þ¥ó
6​.¥×¥Ã¥·¥ó¥×¥ê¥ó
7​.¼·¿§¥¯¥ì¥è¥ó¤ÇÉÁ¤¯¸÷
8​.¥¹¥Î¡¼¥·¡¼¥ó
9​.¼«¸Ê°¦¼çµÁ¼Ô¤ÎÌ¤½Ï¤Ê°­Ëâ
10​.½ä¤ê°©¤¨¤¿´ñÀ×
11​.BondS ¡Áå«¡Á(Magnya mix)

­¤¡Ø¶Ëº²ROCK CAFÉ¡Ù¡ÊCDÈ¯ÇäÆü¡§2008Ç¯4·î9Æü¡Ë
ÇÛ¿®¥¹¥È¥¢¥ê¥ó¥¯https://lnk​.to/ancafe_GOKUTAMA_ROCK_CAFE

1​.Î®À±¥í¥±¥Ã¥È
2​.S¡ùB¡ùY
3​.Cherryºé¤¯Í¦µ¤!!
4​.NYAPPY in the world 3
5​.¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥­¥ó¥°
6​.¥Ç¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
7​.¥Ô¥¢¥¹
8​.¸ÉÎ©¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ë
9​.³ÐÀÃ¥Ò¥í¥¤¥º¥à
10​.°¦¾ð¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°
11​.¥ª¥ì¥ó¥¸¥É¥ê¡¼¥à

­¥¡ØBB¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¡ÊCDÈ¯ÇäÆü¡§2009Ç¯9·î9Æü¡Ë
ÇÛ¿®¥¹¥È¥¢¥ê¥ó¥¯¡¡https://lnk​.to/ancafe_BB_PARALLEL_WORLD

1​.Let¡Çs Brand New Wave
2​.²ÆÎø¡ú²ÆGAME
3​.çõ
4​.Passion!
5​.NYAPPY in the parallel world
6​.alone
7​.AROMA
8​.Éð»ÎÆ»¤È±¾¤Õ¤Ï»à¤Ì»ö¤È¸«ÉÕ¤±¤¿¤ê
9​.SUMMER DIVE
10​.MY HEART LEAPS FOR¡ÉC¡É
11​.YOU

¢£¡ãLIVE Cafe 22nd NBD parade¡ù 2025-2026 o(¡æ¢Ï¡å)o¡ä
2025​.12​.6(ÅÚ) ÀçÂædarwin
2026​.1​.4(Æü)OSAKA MUSE
2026​.1​.5(·î)OSAKA MUSE
2026​.2​.8(Æü)Spotify O-EAST

