今回は、最愛の娘に完全に見放された不倫夫のエピソードを紹介します。

中2の娘に夫の不倫を知られてしまい…

「結婚して15年になる夫の不倫が判明。夫は不倫を認めて謝罪しましたが、まだ不倫関係は続いているようです。

そんなある日のこと、中2の娘に夫の不倫を知られてしまったんです……。娘は何も言いませんでしたが、かなりショックを受けたはず。その日以降娘は、自分の父親に話しかけられても露骨に無視。夫は最愛の娘に完全スルーされて、相当こたえたようです。でも自分のしたことの罪の重さを考えたら、仕方ないですよね。

そして娘は、『あの人はもう父親じゃない！』『もし離婚したら、絶対にお母さんについていく』と言ってくれました。夫とはなるべく早く離婚するつもりです」（体験者：40代女性・自営業／回答時期：2024年12月）

▽ 謝罪したのにまだ不倫をやめないなんて、一体どういうつもりなのでしょうか。まったく反省していないということですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。