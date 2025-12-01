傑作マッサージギアで狙った部位にアプローチ【疲労回復＆リラックスギア最前線】

【疲労回復＆リラックスギア最前線】

日々のハードワークや家事で溜まった疲れを自宅で手軽に解消できるボディケア家電をご紹介！ デザイン性の高い家電の取り扱いに定評のある二子玉川 蔦屋家電がおすすめする、最新ギアで心身ともにリフレッシュしよう。

＊ ＊ ＊

【Part 3】

リラクゼーション

長時間のデスクワークで座りっぱなし、PCのデジタルスクリーンで眼精疲労も溜まり、気付けば、体はバキバキで寝ても疲れが取れない現代人は少なくないはずだ。そんな悩みを抱える人におすすめのリラックスギアについて、二子玉川 蔦屋家電で美容コンシェルジュを務める吉元さんに聞いた。

「忙しい毎日の中で手軽にリラックスできる時間を求める人が増え、自宅でできるホームケア用品の需要が高まっています。やはり、使い続けていくことで効果も期待できるのですが、そのためには使いやすさがとても大事だと思います。疲れた体を気軽にリフレッシュできる“自分メンテ時間”を大切にしてほしいですね」

今回紹介するリラックス家電は、そんなニーズに応える製品ばかり。スマホよりもコンパクトで持ち運びに便利なエクサガンや、ハンズフリーで“ながら使い”ができるカッピングマシーン、座るだけで背中全体のコリに効くシートマッサージガンなど、手軽で効果も期待できるアイテムたちが出揃った。自宅でサクッとできるセルフケアで癒されよう。

二子玉川 蔦屋家電

美容コンシェルジュ

吉元都美さん

「忙しい毎日でも美しく」をモットーにおすすめの美容アイテムを日々紹介。2人の息子の子育てをしながら、美容コンシェルジュとして活躍中。週1回のピラティスで、心と体を見つめなおしています。

■1回3分のボディケアでリフレッシュ

ドクターエア

「エクサガン ポケット」（6930円）

小さいのにパワフル。ケアしたい箇所をピンポイントに心地よく刺激し、すばやく筋肉をケアしてくれます。4色展開のシンプルで可愛いデザインも魅力です（吉元さん）

4段階の振動レベルで気になる箇所をピンポイントに奥深くまでアプローチするマッサージャー。コードレスかつ約210gの軽量設計で持ち運びやすく、疲れが気になる首や肩にも、場所を選ばずスキマ時間で使える。

▲別売りのアタッチメントを使えば、足裏やふくらはぎ、腰など部位に合わせ効率的なケアができる

▲おしゃれなデザインでポケットにも入るコンパクトサイズなので、オフィスに持って行って、仕事の疲れを癒すのもアリ！

■血行を促進し足の疲れスッキリ！

ドクターエア

「3Dレッグマッサージャー AIR」（1万1880円）

エアーでふくらはぎをていねいにマッサージしてくれるアイテム。長時間の立ち仕事や座りっぱなしのデスクワークで足の疲れが気になる方にもおすすめです（吉元さん）

力強い“しぼりもみ”やふんわり“もみほぐし”など、選べる3種類の手もみ感で足を包み込んでほぐすエアバッグ構造。一台で右足にも左足にも使えるマルチ設計で、着脱と操作も簡単なコードレス仕様。

■至福の目元リラクゼーション

MTG

「NEWPEACE Motion Eye」（2万2000円）

就寝前におすすめの「NIGHTコース」、小休憩・気分転換に使える「DAYコース」、じんわり目元を温めるヒーターのみの「WARMコース」が選べます（吉元さん）

目元とこめかみのエアセルが自在に動き、包み込むようにやさしくストレッチするアイマッサージャー。ホットタオルのように目元をじんわり温めるヒーターと穏やかな内蔵BGMでリラックス効果も抜群。

■自宅でエステ級の本格美肌ケア

JMEC（ジェイメック）

「キャトルリフト」（13万9700円）

美容医療機器メーカーが「お肌をひきしめること」に特化し、開発したハイパワー引き締め美顔器。RFが肌を温めて引き締め、コラーゲンの生成を促します（吉元さん）

ほうれい線や輪郭のもたつき、毛穴のたるみを改善する美顔器。先進の美顔テクノロジーを搭載し、美容クリニックで人気のRFトリートメント機能で、真皮・皮下組織にアプローチ、エイジレスな弾力肌に導くのが特徴。

▲LヘッドとSヘッドの2つを搭載。頬・首・目尻など部位に合わせて的確にケアできる

■自宅でできるカッピングでダル重解消

VACUUMER

「gravity」（3万9800円）

コリを感じる部分に吸着させると滞った血液を流し、全身のダル重い疲れをケアしてくれます。自宅で本格的なカッピングができる優れモノ（吉元さん）

指圧では届きにくい深層筋肉を持ち上げて直接アプローチし、芯からくるダルさを解消するカッピングマシーン。吸引に特化したカッピングモードと、吸引と加圧を交互に繰り返すもみほぐしモードの2種類を搭載。

▲カッピングは、肩、腰、足の裏、ふくらはぎなど、さまざまな箇所に使えて便利！

▲吸引力は30kPa〜60kPaまで調整可能。内蔵のLEDライトが深層に蓄積した疲労物質をじんわりほぐす

【編集部おすすめ】

■背中が変わるシートマッサージガン

MYTREX

「REBIVE SEAT」（3万9600円）

ハンディガンのパイオニア「MYTREX」から、マッサージガン技術をシートマッサージャーに応用した革新的な製品が登場。2つのマッサージガンと4つのもみ玉を搭載し、圧倒的な振動体感と深部ケアを両立した。最大1800回／分の高速振動は一般的なマッサージシートの約3倍。振動と揉みのWアクションが連動し、筋肉の奥深くまで刺激が届くことで頑固なコリや疲労にしっかりアプローチ。さまざまな椅子に設置でき、座るだけでプロの手技のようなケアが味えわえる。

▲ベルトで家やオフィスにある椅子にも取り付けやすく、デザインも洗練されているのが特徴

>> 特集【疲労回復＆リラックスギア最前線】

※2025年11月6日発売「GoodsPress」12月号32-33ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／嶋田咲喜＞

【関連記事】

◆“揉み×振動”がクセになる！マッサージガンが進化した「REBIVE SEAT」って何者？

◆まさかの再復刻⁉︎ マッサージアイテム「癒スラッガー」で日々の疲れを癒やしてみる？

◆首、肩、腰、ふくらはぎ。温めながら揉みほぐす人気マッサージャーが小さくて軽くなりました