【星野リゾート】重要文化財「旧奈良監獄」が「奈良監獄ミュージアム」として2026年4月27日に開館！コンセプトは“美しき監獄からの問いかけ”
「旅を楽しくする」をテーマに、旅の目的や過ごし方に合わせた滞在を提案する星野リゾートは、重要文化財「旧奈良監獄」の保存活用事業として、2026年4月27日(月)に奈良県奈良市で「奈良監獄ミュージアム」を開館する。
【写真】旧奈良監獄の上空写真(平成31年時点)
旧奈良監獄は、明治政府によって計画された五大監獄(※1)のうち、唯一現存する貴重な建築物。奈良監獄ミュージアムは、この歴史的建造物の保存を担うとともに、その建築美や歴史的価値を未来へと継承していくための拠点となることを目指す。コンセプトは「美しき監獄からの問いかけ」。訪れる人が、自らと対話し、生き方を見つめ直すきっかけを提供する、新たなミュージアムのあり方を目指している。
※1：明治五大監獄とは、明治期に竣工された五つの監獄のこと。1901年に建築がスタートした旧奈良監獄を皮切りに、「長崎監獄」「金沢監獄」「千葉監獄」「鹿児島監獄」が次々と竣工された
■旧奈良監獄とは
旧奈良監獄は、1908年(明治41年)に近代化を目指した国の一大プロジェクトとして誕生。設計者は、数多くの裁判所や監獄の建設に関与した山下啓次郎(けいじろう)さん。1946年(昭和21年)には「奈良少年刑務所」と改名し、社会復帰と更生教育を重視する矯正施設として貢献した。その後、歴史的価値と美しい建築の意匠が高く評価され、2017年(平成29年)に、国の重要文化財に指定されている。
■敷地内における事業展開について
旧奈良監獄の敷地内では、奈良監獄ミュージアムと付帯のホテル事業を展開。ミュージアムは、第三寮や看守所など、当時の状態を残した「保存エリア」に加え、3つの展示棟、またカフェとショップが併設された「展示エリア」に分かれている。
■コンセプト「美しき監獄からの問いかけ」について
奈良監獄ミュージアムでは、明治時代における近代化の背景と美しい建築とともに、監獄という「規律」が支配する空間での「問いかけ」を受けて、自由について考えを巡らす体験を提供したいという思いから、コンセプトが「美しき監獄からの問いかけ」に決定した。
■奈良監獄ミュージアム、3つの特徴
■(1)建築そのものが最大の展示物
旧奈良監獄の最大の特徴は、西洋の装飾様式を取り入れた建築。そのたたずまいには、重厚さと美しさが際立つ。敷地内の赤レンガは、当時の被収容者が刑務作業の一環として職人とともに作り上げ、室内は天井から光を取り入れた明るい空間で、人権を配慮したデザインが実現されている。奈良監獄ミュージアムに訪れる人は、建物美とともに、空間の中に刻まれた歴史の息遣いを感じることができる。
■(2)世界的クリエイターが監修、アートディレクションを担当
星野リゾート初のミュージアム事業の展開、また、監獄というテーマを深く掘り下げる施設の設立にあたり、世界で活躍するクリエイターに参画を依頼。「旅を楽しくする」をテーマにした星野リゾートとクリエーター、それぞれの専門性を活かした表現により、この場所が持つ本質的な価値を伝える、唯一無二のミュージアムが誕生。
アートディレクター：佐藤卓さん／TSDO
東京藝術大学デザイン科卒業、同大学院修了。「ロッテ キシリトールガム」「明治おいしい牛乳」のパッケージデザインをはじめ、ポスターなどのグラフィック、商品や施設のブランディング、企業のCIを中心に活動。NHK Eテレ「デザインあ」「デザインあneo」の総合指導、21_21 DESIGN SIGHTディレクター兼館長を務め、展覧会も多数企画・開催。京都芸術大学学長を務める。毎日デザイン賞、芸術選奨文部科学大臣賞、紫綬褒章ほか受賞。
【制作にあたって メッセージ】
魅力的で貴重な建築として残る奈良監獄をミュージアムにするという企画のおもしろさにまずひき込まれました。私が長年取り組んできたデザインの視点で物事を解剖する手法も取り入れながら、時間を掛けて内容を詰めてきました。罪と罰を考察すると、自由とは何かという深い世界にも触れることになり、さまざまな角度から試行錯誤を繰り返してきました。そして現代の刑務所もあるべき姿を模索し続けていることをこの仕事で知りました。来館者の皆様に、さまざまな問い掛けをする展示になっていれば幸いです。
Museography Supervisor：Adrien Gardere(アドリアン ガルデール)さん
トロントのアガ・カーンミュージアム(設計：槇文彦さん)や、ルーヴル美術館ランス別館(設計：SANAA)、ロンドンのロイヤル・アカデミー(設計：デヴィッド・チッパーフィールドさん)など、世界13カ所以上の美術館の常設展示デザインを手がける。
※写真提供：yuz museum shanghai_estate Giacometti_Photo byTony Wu
【制作にあたって メッセージ】
これまでの知見を余すことなく活用して、奈良監獄のコンテキストを読み解き、そして紡ぎながら「建築遺産」を「ミュージアム」として生まれ変わらせることに取り組みました。世界に展開したハビランドシステムの歴史、刑務所での被収容者の体験を知り想像することは、人間の普遍的なテーマについて考える糸口を提供し、それらを巡るジャーニーは訪れる皆様をひきつける体験になるでしょう。皆様の来館を心よりお待ちしております。
※写真提供：Philippe Chancel／SANAA／Studio Adrien Gardere
■(3)3つの棟を巡り、多角的な「問い」に出合う展示構成
3つのテーマを設定した展示棟を巡り、多角的な視点から「問い」を深めていく。
●A棟：歴史と建築
赤レンガに刻まれた記憶に思いをはせ、日本の行刑や奈良監獄の建築的特徴を知るエリア。
●B棟：身体と心
被収容者の視点で刑務所での生活やルールを紹介。規律に縛られた刑務所の生活を知り、想像し、客観的に見つめることで、自分自身の生き方に通じる「問い」に迫るエリア。
●C棟：監獄と社会
「監獄」をさまざまな価値観や切り口で表現するエリア。開館時には、国内外で活動するアーティストが、監獄から受けたインスピレーションとそれぞれの感性で制作した作品が展開される予定。
■ホッとひと息つき、余韻に浸るカフェ＆ショップ
カフェでは、明治時代の洋食文化を反映したオリジナルのカレーパンやチーズケーキ、ご当地ソーダなどを提供。ショップでは、オリジナルグッズをはじめ、全国の刑務所で作られた刑務所作業品のギャラリーを併設し、販売。
■参考情報
■「星野リゾート」と「旧奈良監獄保存活用株式会社」による協定書の締結について
旧奈良監獄保存活用株式会社は、2017年12月に国(法務省)との間で締結した「公共施設等運営事業実施契約」に基づき、旧奈良監獄の赤煉瓦(れんが)建造物の耐震改修工事、ミュージアム事業とホテル事業の開業準備を進めている。2026年中には、ラグジュアリーホテル「星のや奈良監獄」の開業を予定している。
■旧奈良監獄の歩み
1908年 奈良監獄 竣工
1922年 「奈良監獄」が「奈良刑務所」に改称
1946年 「奈良刑務所」が「奈良少年刑務所」に改称
1991年 第一回「奈良矯正展」の開催、以降定期的に開催されるように
2008年 設立100周年
2017年 重要文化財に指定、3月31日をもって廃庁
■設計者・山下啓次郎さんについて
1868年に現在の鹿児島市に生まれた山下さんは、帝国大学造家学科(現在の東京大学工学部建築学科)を卒業後、警視庁に入り、巣鴨監獄建設に携わった。その後1897年(明治30年)5月に司法省営繕の業務に携わることになり、旧奈良監獄の着工前には、欧米約8カ国を歴訪し、約30の監獄建築を視察。その知見を活かし、帰国後に明治五大監獄をはじめ、数多くの裁判所、監獄の建設に関与。明治五大監獄の設計から退官する1928年まで、司法省営繕課長の職につき、司法省建築全般に指導力を示した。
■施設概要
施設名称：奈良監獄ミュージアム
所在地：奈良県奈良市般若寺町18
開館時間：9時〜17時(最終入館16時)
定休日：なし※メンテナンス休館あり
料金：大人2500円〜
付帯施設：カフェ＆ショップ
アクセス：近鉄奈良駅からバスで約13分、「般若寺」バス停下車徒歩約5分
開業日：2026年4月27日(月)
チケット販売開始日：2026年2月(予定)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】旧奈良監獄の上空写真(平成31年時点)
旧奈良監獄は、明治政府によって計画された五大監獄(※1)のうち、唯一現存する貴重な建築物。奈良監獄ミュージアムは、この歴史的建造物の保存を担うとともに、その建築美や歴史的価値を未来へと継承していくための拠点となることを目指す。コンセプトは「美しき監獄からの問いかけ」。訪れる人が、自らと対話し、生き方を見つめ直すきっかけを提供する、新たなミュージアムのあり方を目指している。
■旧奈良監獄とは
旧奈良監獄は、1908年(明治41年)に近代化を目指した国の一大プロジェクトとして誕生。設計者は、数多くの裁判所や監獄の建設に関与した山下啓次郎(けいじろう)さん。1946年(昭和21年)には「奈良少年刑務所」と改名し、社会復帰と更生教育を重視する矯正施設として貢献した。その後、歴史的価値と美しい建築の意匠が高く評価され、2017年(平成29年)に、国の重要文化財に指定されている。
■敷地内における事業展開について
旧奈良監獄の敷地内では、奈良監獄ミュージアムと付帯のホテル事業を展開。ミュージアムは、第三寮や看守所など、当時の状態を残した「保存エリア」に加え、3つの展示棟、またカフェとショップが併設された「展示エリア」に分かれている。
■コンセプト「美しき監獄からの問いかけ」について
奈良監獄ミュージアムでは、明治時代における近代化の背景と美しい建築とともに、監獄という「規律」が支配する空間での「問いかけ」を受けて、自由について考えを巡らす体験を提供したいという思いから、コンセプトが「美しき監獄からの問いかけ」に決定した。
■奈良監獄ミュージアム、3つの特徴
■(1)建築そのものが最大の展示物
旧奈良監獄の最大の特徴は、西洋の装飾様式を取り入れた建築。そのたたずまいには、重厚さと美しさが際立つ。敷地内の赤レンガは、当時の被収容者が刑務作業の一環として職人とともに作り上げ、室内は天井から光を取り入れた明るい空間で、人権を配慮したデザインが実現されている。奈良監獄ミュージアムに訪れる人は、建物美とともに、空間の中に刻まれた歴史の息遣いを感じることができる。
■(2)世界的クリエイターが監修、アートディレクションを担当
星野リゾート初のミュージアム事業の展開、また、監獄というテーマを深く掘り下げる施設の設立にあたり、世界で活躍するクリエイターに参画を依頼。「旅を楽しくする」をテーマにした星野リゾートとクリエーター、それぞれの専門性を活かした表現により、この場所が持つ本質的な価値を伝える、唯一無二のミュージアムが誕生。
アートディレクター：佐藤卓さん／TSDO
東京藝術大学デザイン科卒業、同大学院修了。「ロッテ キシリトールガム」「明治おいしい牛乳」のパッケージデザインをはじめ、ポスターなどのグラフィック、商品や施設のブランディング、企業のCIを中心に活動。NHK Eテレ「デザインあ」「デザインあneo」の総合指導、21_21 DESIGN SIGHTディレクター兼館長を務め、展覧会も多数企画・開催。京都芸術大学学長を務める。毎日デザイン賞、芸術選奨文部科学大臣賞、紫綬褒章ほか受賞。
【制作にあたって メッセージ】
魅力的で貴重な建築として残る奈良監獄をミュージアムにするという企画のおもしろさにまずひき込まれました。私が長年取り組んできたデザインの視点で物事を解剖する手法も取り入れながら、時間を掛けて内容を詰めてきました。罪と罰を考察すると、自由とは何かという深い世界にも触れることになり、さまざまな角度から試行錯誤を繰り返してきました。そして現代の刑務所もあるべき姿を模索し続けていることをこの仕事で知りました。来館者の皆様に、さまざまな問い掛けをする展示になっていれば幸いです。
Museography Supervisor：Adrien Gardere(アドリアン ガルデール)さん
トロントのアガ・カーンミュージアム(設計：槇文彦さん)や、ルーヴル美術館ランス別館(設計：SANAA)、ロンドンのロイヤル・アカデミー(設計：デヴィッド・チッパーフィールドさん)など、世界13カ所以上の美術館の常設展示デザインを手がける。
※写真提供：yuz museum shanghai_estate Giacometti_Photo byTony Wu
【制作にあたって メッセージ】
これまでの知見を余すことなく活用して、奈良監獄のコンテキストを読み解き、そして紡ぎながら「建築遺産」を「ミュージアム」として生まれ変わらせることに取り組みました。世界に展開したハビランドシステムの歴史、刑務所での被収容者の体験を知り想像することは、人間の普遍的なテーマについて考える糸口を提供し、それらを巡るジャーニーは訪れる皆様をひきつける体験になるでしょう。皆様の来館を心よりお待ちしております。
※写真提供：Philippe Chancel／SANAA／Studio Adrien Gardere
■(3)3つの棟を巡り、多角的な「問い」に出合う展示構成
3つのテーマを設定した展示棟を巡り、多角的な視点から「問い」を深めていく。
●A棟：歴史と建築
赤レンガに刻まれた記憶に思いをはせ、日本の行刑や奈良監獄の建築的特徴を知るエリア。
●B棟：身体と心
被収容者の視点で刑務所での生活やルールを紹介。規律に縛られた刑務所の生活を知り、想像し、客観的に見つめることで、自分自身の生き方に通じる「問い」に迫るエリア。
●C棟：監獄と社会
「監獄」をさまざまな価値観や切り口で表現するエリア。開館時には、国内外で活動するアーティストが、監獄から受けたインスピレーションとそれぞれの感性で制作した作品が展開される予定。
■ホッとひと息つき、余韻に浸るカフェ＆ショップ
カフェでは、明治時代の洋食文化を反映したオリジナルのカレーパンやチーズケーキ、ご当地ソーダなどを提供。ショップでは、オリジナルグッズをはじめ、全国の刑務所で作られた刑務所作業品のギャラリーを併設し、販売。
■参考情報
■「星野リゾート」と「旧奈良監獄保存活用株式会社」による協定書の締結について
旧奈良監獄保存活用株式会社は、2017年12月に国(法務省)との間で締結した「公共施設等運営事業実施契約」に基づき、旧奈良監獄の赤煉瓦(れんが)建造物の耐震改修工事、ミュージアム事業とホテル事業の開業準備を進めている。2026年中には、ラグジュアリーホテル「星のや奈良監獄」の開業を予定している。
■旧奈良監獄の歩み
1908年 奈良監獄 竣工
1922年 「奈良監獄」が「奈良刑務所」に改称
1946年 「奈良刑務所」が「奈良少年刑務所」に改称
1991年 第一回「奈良矯正展」の開催、以降定期的に開催されるように
2008年 設立100周年
2017年 重要文化財に指定、3月31日をもって廃庁
■設計者・山下啓次郎さんについて
1868年に現在の鹿児島市に生まれた山下さんは、帝国大学造家学科(現在の東京大学工学部建築学科)を卒業後、警視庁に入り、巣鴨監獄建設に携わった。その後1897年(明治30年)5月に司法省営繕の業務に携わることになり、旧奈良監獄の着工前には、欧米約8カ国を歴訪し、約30の監獄建築を視察。その知見を活かし、帰国後に明治五大監獄をはじめ、数多くの裁判所、監獄の建設に関与。明治五大監獄の設計から退官する1928年まで、司法省営繕課長の職につき、司法省建築全般に指導力を示した。
■施設概要
施設名称：奈良監獄ミュージアム
所在地：奈良県奈良市般若寺町18
開館時間：9時〜17時(最終入館16時)
定休日：なし※メンテナンス休館あり
料金：大人2500円〜
付帯施設：カフェ＆ショップ
アクセス：近鉄奈良駅からバスで約13分、「般若寺」バス停下車徒歩約5分
開業日：2026年4月27日(月)
チケット販売開始日：2026年2月(予定)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。