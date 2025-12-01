赤影（佐藤大樹）、青影（木村慧人）、白影（加藤諒）ドラマ『仮面の忍者 赤影』究極の名シーン総まとめMVが完成

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）が主演を務めるドラマ『仮面の忍者 赤影』のスペシャルMVが公開された。

■PSYCHIC FEVERが歌うオープニングテーマ曲「SWISH DAT」に乗せた究極のクールアクションMVが誕生

PSYCHIC FEVERが歌うオープニングテーマ曲「SWISH DAT」に乗せて、赤影たちの激闘、涙、絆をビートに刻む“究極の名シーン総まとめMV”が完成。

映像には、赤影×青影×白影のチームワーク、闇姫との張りつめるドラマ、そしてSNSで大反響となった数々の名場面を次々と投入。「SWISH DAT」の鋭く力強いサウンドと重なり合い、作品の熱と「SWISH DAT」のビートが炸裂する、究極のクールアクションMVが誕生した。

■感動と絶賛を呼んだ「第6話」

11月30日に放送された第6話では、怪力を誇る鬼念坊（勝矢）が、大迫力の立ち回りで赤影（佐藤大樹）、青影（木村慧人）を圧倒。そんなとき、ある秘策を思いついた赤影は、黒兵衛（唐橋充）に“忍法・毒爛霧”を繰り出すよう頼み、ピンチを脱することに。赤影、青影、そして黒兵衛の息ぴったりのアクションが楽しめたのと同時に、3人が徐々に心を通わせていく過程がエモーショナルに描かれた。

しかしこの戦いで、黒兵衛は深手を負う羽目に。満身創痍の状態で、幻妖斎に捕らえられていた妻・静と娘・百合（山田愛奈）を追う。やがて、百合に自身の“忍術”を託したことも明らかになって…。黒兵衛一家の家族ドラマのパートも大きな見どころとなった。

その後、白影（加藤諒）も合流し、黒兵衛が向かった先へと急ぐ“三影”。しかし、そこには幻妖斎の魔の手にかかった黒兵衛と静の姿が。百合を守れなかった無念を赤影に伝えながら息絶えた黒兵衛…。赤影たちは、打倒・幻妖斎を改めて誓うのだった。一方で、幻妖斎の罠にかかり、両親を殺めたのが赤影だと思い込まされた百合は、“黒影”として両親の敵討ちに燃えることに。心優しい少女だった百合が、金目教の戦力“黒影”として覚醒する流れは、今後の物語に大きな影響を与える重要なターニングポイントとなること必至だ。

ド迫力のソードアクション、家族ドラマ、復讐劇と、怒濤の展開で魅せた第6話だが、SNSでは

「アクションすごくて見入っちゃった！」

「赤影青影コンビ最強すぎる！」

「白影めっちゃつねられてるwwww」

「幻妖斎許せないよ！」

「めちゃめちゃ引き込まれる…どうなっちゃうの!?」

「黒兵衛も百合も何も悪いことしてないのに…悲しい」

「え…黒兵衛お別れなの…？ 心が痛すぎるよ…」

「黒影誕生したけど、黒兵衛のためにお互いがお互いを痛めつけることになるのかな？」

など、感動＆絶賛の嵐となった。

■「第7話」では怪しすぎる関西弁を操る武器商人・織辺多門（笠原秀幸）が初登場！

第7話は12月14日に放送。幻妖斎率いる“金目教”の総本山・霞谷での戦いは、罪のない信者たちの犠牲を生むことになると悟った赤影、青影、白影。彼らは、なんとか幻妖斎をおびき寄せることを計画する。そんななか、織田信長（EXILE TAKAHIRO）は、羽柴秀吉（柄本時生）と滝川一益（忍成修吾）に、毛利と北条を同時に攻めるよう指示。しかしそのことは、安土城の守りが手薄になることを意味して…。心優しき信長の思惑とは!? 一益は心配し、信長に詰め寄るが、一方の秀吉はどこか“影”のある表情で…？

そして、一益は武器商人の織辺多門（笠原秀幸）のもとを訪れて、あらたな武器の製作を依頼。しかし、怪しい男に後をつけられていて…!? 一筋縄ではいかない雰囲気を充満させる織辺を演じる実力派・笠原の存在感にも注目だ。

やがて、“金目教”に関する重要な情報を入手した“三影”。青影と白影は、赤影を残して幻妖斎が現れるという場所へ向かうが、思いも寄らない罠が待ち構えることに。いったい何が…？ そしてそのとき、赤影は…!? お見逃しなく。

■番組情報

テレビ朝日『仮面の忍者 赤影』

12/14（日）24:10～24:40 ※第7話

※一部地域を除く

出演：佐藤大樹（EXILE / FANTASTICS） 木村慧人（FANTASTICS） 加藤諒 山本千尋／柄本時生 笠原秀幸 忍成修／EXILE TAKAHIRO 他

原作：横山光輝（『仮面の忍者 赤影』）

脚本：渡辺雄介

総監督：三池崇史

