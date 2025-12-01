BABYMONSTERがユニクロとコラボ！楽曲「BATTER UP」がコンセプトの“UT”発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMONSTERとユニクロによる、初めてのコラボレーションが決定。グラフィックTシャツブランド“UT”より、“K-POP グループ BABYMONSTER UT”が2026年2月下旬に発売される。

■ベビモンの特別ビジュアルも順次公開予定

“K-POP グループ BABYMONSTER UT”は、BABYMONSTERの代表曲のひとつ「BATTER UP」をコンセプトにTシャツをデザイン。少しワイドなボックスシルエットやシアー素材のボディが、本コレクションのために開発された。クルーネックとVネックの仕様により、様々なスタイリングが楽しめる。世界を舞台に挑戦し続ける彼女たちのクールで力強い姿をイメージした、魅力溢れるコレクションとなっている。

なお、今後は続々と撮り下ろしのビジュアル、撮影中の動画やメッセージ動画など、特別なビジュアルが順次公開される予定。メンバーが“UT”を着用した撮影では、グループカットからソロカットまで、様々な表情を見せている。

■関連リンク

商品公式サイト

https://www.uniqlo.com/jp/ja/spl/ut-graphic-tees/babymonster/women

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/