BABYMONSTERがユニクロとコラボ！楽曲「BATTER UP」がコンセプトの“UT”発売決定
BABYMONSTERとユニクロによる、初めてのコラボレーションが決定。グラフィックTシャツブランド“UT”より、“K-POP グループ BABYMONSTER UT”が2026年2月下旬に発売される。
■ベビモンの特別ビジュアルも順次公開予定
“K-POP グループ BABYMONSTER UT”は、BABYMONSTERの代表曲のひとつ「BATTER UP」をコンセプトにTシャツをデザイン。少しワイドなボックスシルエットやシアー素材のボディが、本コレクションのために開発された。クルーネックとVネックの仕様により、様々なスタイリングが楽しめる。世界を舞台に挑戦し続ける彼女たちのクールで力強い姿をイメージした、魅力溢れるコレクションとなっている。
なお、今後は続々と撮り下ろしのビジュアル、撮影中の動画やメッセージ動画など、特別なビジュアルが順次公開される予定。メンバーが“UT”を着用した撮影では、グループカットからソロカットまで、様々な表情を見せている。
