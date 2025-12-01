Travis Japanの七五三掛龍也が自身のInstagramを更新し、『ベストアーティスト2025』（日本テレビ系）のオフショットを公開。豪華な先輩たちとの2ショットを一気に披露し、ファンを喜ばせている。

【画像】七五三掛龍也と渡辺翔太・京本大我・横山裕の先輩後輩ショット（全3枚）／Travis Japan・Snow Man・SixTONES・SUPER EIGHT『ベストアーティスト2025』舞台裏ショット

■七五三掛龍也×横山裕は“TJポーズ”

七五三掛は、前髪を下ろした柔らかヘアに光沢感あるブラックブルゾン×ブラックパンツのクールな装い。

1枚目はSUPER EIGHTの横山裕との2ショット。イエロー系刺繍シャツ×イエローパンツの横山と並び、ふたりで手を合わせて“TJポーズ”をきめている。

■七五三掛龍也×渡辺翔太は肩をそっと抱えるショット

2枚目では、ターコイズブルーのきらびやかな衣装を着たSnow Manの渡辺翔太が、七五三掛の肩を後ろからそっと抱えるように手を添えている。七五三掛は満面の笑みでダブルピース。仲の良さが伝わる1枚だ。

■七五三掛龍也×京本大我は自然体のピース

3枚目は、真紅の艶やかなスーツを纏った京本大我と、ブラックコーデの七五三掛の“色の対比”が美しいショット。ふたりともリラックスした自然体の笑顔でピースしている。

七五三掛は「『ベストアーティスト2025』ありがとうございました」と感謝を伝えつつ、「素敵な先輩方にもお会いできて嬉しかったです！！！一緒に写真も撮っていただきました！」と興奮気味に喜びをつづっている。

SNSでは「並びが強すぎる」「しめちゃん笑顔かわいすぎる」「神ショット祭り」「最高すぎる」「大好きな組み合わせありがとう」「しょっぴーと兄弟みたい」「きょもしめ美形すぎてびっくり」「画面が美しすぎる」「横山くん美魔王」といった声が相次ぎ、投稿は大きな盛り上がりを見せている。

