¹ñÃçÎÃ»Ò¤Ïà¿©¤Î¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤½÷á¡¡¡Ö¤Ò¤È¸ý¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹ñÃçÎÃ»Ò¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£±Æü¡¢À¸³è¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¿©¤ÙÊª¤òà¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤½÷á¤Ê¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡£±£°Âå¤Îº¢¤«¤é£²£·Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¡¢²Î¼ê¤ÎÅçÃ«¤Ò¤È¤ß¡Ê£´£µ¡Ë¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇË½Ïª¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¹ñÃç¤Ï¡Ö¿©¤ÙÊª¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ÊÅçÃ«¤È¤Ï¡ËÆ±¤¸»þ´ü¤ËÅÄ¼Ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢Æ±¤¸ÎÀ¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£²¿Í¤Ç¡Øµ¢¤ê¤¿¤¤¤è¤Í¡Á¡Ù¡Ø¼ä¤·¤¤¤Í¡Á¡Ù¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢£±¿Í¤Ç¿²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤É¤Ã¤Á¤«¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Ù¥Ã¥É¤ÇÌµÍýÌðÍý¡Ê°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡×¤È¹ñÃç¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¿©¤Ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¤ò¸À¤¦¤Èà·ù¤Ê¥ä¥Äá¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¡Ø¤Ò¤È¸ý¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤Þ¤¡Èà½÷¡ÊÅçÃ«¡Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊ¬¤±¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¿©¤Ù¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¥¢¥¿¥·¤Ï¤³¤ì¡Ê¼«Ê¬¤ÎÊ¬¡Ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡£¤³¤Î¡¢Á´Éô¿©¤Ù¤ë¤Î¤ò·×»»¤·¤ÆÍê¤ó¤Ç¤Æ¡Ä¡×
¡¡¹ñÃç¤Ï£²£°£±£´Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î¸þ°æÍý¡Ê£´£³¡Ë¤È·ëº§¡¢¸½ºß£±£°ºÐ¤È£·ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î¥Þ¥Þ¤À¡£»Ò¶¡¤È¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤È¿¶¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö»Ò¶¡¤â¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡Ù¤È¤«¤¢¤Þ¤ê¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡·éÊÊ¾É¤Ê¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¡Ö¤¢¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Æé¤Ï¡ÖÁ´Á³¤â¤Á¤í¤ó¡×¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Î°û¤ßÊª¤ò¡Ö¤½¤ì¤Á¤ç¤Ã¤È°û¤Þ¤»¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×¤ÈÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥é¡¼¥á¥ó¤Ë²¿Ëç¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ò¤¢¤²¤ë¤Î¤â¡Ö·ù¤Ç¤¹·ù¤Ç¤¹¡×¡£°ã¤¦Ì£¤¬£²¡Á£³Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ò£±¤Ä¸ò´¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤º¿Í¤Î¤â¤Î¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¹ñÃç¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¢¥¿¥·¿©¤Ù¤Þ¤¹¡¢º£Æü¡×¤È¤¤¤¦ÎÌ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¡¢ÃíÊ¸¤·¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤¬¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊ¬ÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡ÖàÂçÀ¹¤êÍê¤á¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿á¤È¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤¿¤á¡¢¥·¥§¥¢¤·¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£