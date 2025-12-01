B’z、2026年アリーナツアー決定！全国10ヵ所20公演を開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

B’zが、全国アリーナツアー『B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-』を開催することが決定した。

■ドームツアーからセットリストやステージセットは変更！

現在開催中のドームツアー『B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-』に続き、全国アリーナツアー『B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-』の開催が決定。2026年4月から6月にかけて、全国10ヵ所20公演が行われる。

このたび発表されたアリーナツアーも、23rdアルバム『FYOP』ツアーとなり、ドームツアーからセットリストやステージセットは変更される。

■ライブ情報

『B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-』

[2026年]

04/11（土）福井・サンドーム福井

04/12（日）福井・サンドーム福井

04/18（土）広島・広島グリーンアリーナ（広島県立総合体育館）

04/19（日）広島・広島グリーンアリーナ（広島県立総合体育館）

04/25（土）香川・あなぶきアリーナ香川

04/26（日）香川・あなぶきアリーナ香川

05/02（土）沖縄・沖縄サントリーアリーナ

05/03（日・祝）沖縄・沖縄サントリーアリーナ

05/09（土）福岡・マリンメッセ福岡A館

05/10（日）福岡・マリンメッセ福岡A館

05/16（土）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

05/17（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

05/23（土）大阪・大阪城ホール

05/24（日）大阪・大阪城ホール

05/30（土）神奈川・横浜アリーナ

05/31（日）神奈川・横浜アリーナ

06/06（土）千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

06/07（日）千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

06/13（土）愛知・IGアリーナ

06/14（日）愛知・IGアリーナ

■リリース情報

2025.11.12 ON SALE

ALBUM『FYOP』

