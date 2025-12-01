B’z、2026年アリーナツアー決定！全国10ヵ所20公演を開催
B’zが、全国アリーナツアー『B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-』を開催することが決定した。
■ドームツアーからセットリストやステージセットは変更！
現在開催中のドームツアー『B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-』に続き、全国アリーナツアー『B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-』の開催が決定。2026年4月から6月にかけて、全国10ヵ所20公演が行われる。
このたび発表されたアリーナツアーも、23rdアルバム『FYOP』ツアーとなり、ドームツアーからセットリストやステージセットは変更される。
■ライブ情報
『B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-』
[2026年]
04/11（土）福井・サンドーム福井
04/12（日）福井・サンドーム福井
04/18（土）広島・広島グリーンアリーナ（広島県立総合体育館）
04/19（日）広島・広島グリーンアリーナ（広島県立総合体育館）
04/25（土）香川・あなぶきアリーナ香川
04/26（日）香川・あなぶきアリーナ香川
05/02（土）沖縄・沖縄サントリーアリーナ
05/03（日・祝）沖縄・沖縄サントリーアリーナ
05/09（土）福岡・マリンメッセ福岡A館
05/10（日）福岡・マリンメッセ福岡A館
05/16（土）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
05/17（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
05/23（土）大阪・大阪城ホール
05/24（日）大阪・大阪城ホール
05/30（土）神奈川・横浜アリーナ
05/31（日）神奈川・横浜アリーナ
06/06（土）千葉・LaLa arena TOKYO-BAY
06/07（日）千葉・LaLa arena TOKYO-BAY
06/13（土）愛知・IGアリーナ
06/14（日）愛知・IGアリーナ
■リリース情報
2025.11.12 ON SALE
ALBUM『FYOP』
■【動画】B’z『FYOP』ティザー
■関連リンク
『B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-』詳細
https://bz-vermillion.com/livegym2026/
B’z OFFICIAL SITE
https://bz-vermillion.com/