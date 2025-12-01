元ブルゾンちえみが元相方のインスタ登場 ビジュ激変にビックリ！「イケメンとイケ女」
かつてブルゾンちえみ（現在は藤原しおりとして活動）とのユニット「ブルゾンちえみwithB」で一世風びしたお笑いコンビ、ブリリアンの元メンバー、コージが11月29日に自身のインスタグラムを更新し、藤原しおりと2ショットで写る姿を公開した。
【写真】元ブルゾンちえみ、めっちゃカッコよくなってる！
かつてブルゾンとのユニット、ブルゾンちえみwithBを結成し、2017年1月1日、『ぐるナイ!おもしろ荘 若手にチャンスを頂戴今年も誰か売れてSP』（日本テレビ）に出演するや大ブレイクしたコージと相方のダイキ。2020年に解散し、コージは「コージ・トクダ」として活動していくことを発表している。
そんなコージはこの日、「写真撮るってなったら 自然と肩の上にボールを乗せた日」とつづりながら、藤原と2ショットで写る写真を公開。withB時代より金髪がトレードマークだったコージだが、藤原も現在は金髪ヘアにしており、そろって黒いトップスであることも相まってリンクコーデのようになっている。
コメント欄には「二人、イケメンとイケ女だ」「お二方、ホントかっこいい」「２人とも、良い顔してます」といった声のほか、現在SNSを閉鎖している藤原だけに、「わーしおりさんだ久々にお顔見れて嬉しい」と、久々に藤原の元気な姿を見れたことを喜んでいるファンの子も寄せられていた。
引用：「コージ・トクダ」インスタグラム（＠koji_tokuda1220）
