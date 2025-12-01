お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお（36）が、11月30日放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。占い結果に驚く場面があった。

「俺が嫌いなタイプは空気を読めないやつ」と切り出したジャンボたかお。自身の性格については「めちゃくちゃ空気を読むのは学生時代から。常に空気を読むことを最優先」と打ち明け、その人間関係をまとめる力を発揮し「中高大全部キャプテン」と振り返った。

しかし「携帯電話番号下四ケタ占い」などで知られる占い師・シウマ氏から「小学校は苦戦してる」と指摘されると、たかおは目を見開きながら肯定。「体はデカいんですけど、運動神経がない。球技センスがない」と、小学校5年生の時にキャプテンを務めていた少年野球チームでの経験を語った。

そして「少年野球に入ってたんですけど、下手だった」と回想。「でもみんなで集まったりしたら俺が盛り上げたりしてたんだけど、下手だしなぁ、いやでも…って小学校の時はずっと思ってました」と悩んだものの、中学へ進級後は「いやでも俺はキャプテンとかをやるべきなのかなと思って、そこからは全部言われてやってきました」と転換したことを明かした。興奮したたかおは「正直俺の学生時代を見たんか！？この人。ちょっと待ってくれ、ヤバイ。正直携帯番号で全部分かる」と頭を抱えていた。