◇ベルギー1部第16節 シントトロイデン2―1ヘント（2025年11月30日 ヘント）

ベルギー1部シントトロイデンのFW後藤啓介がヘント戦でチーム最多に並ぶ今季リーグ5点目を挙げ、4連勝に導いた。

前半21分に先制されるも、後半14分にMF山本理仁のアシストから同点として迎えた同21分。後藤は左サイドからのDFユクレラーのクロスを頭で合わせ、逆転に導く決勝ゴールを奪った。「フリーになったときに彼のボールがストレートにファーに来るのは何回も試合を通じて理解していた。あそこで待っていればいいボールが来ると信じて待っていたら来たので、当てるだけだった」と振り返った。

リーグ戦5得点はともに先発したMF伊藤涼太郎に並ぶチーム最多。今月14日のガーナ戦で日本代表デビューを果たした28年ロサンゼルス五輪世代の長身FWは勝利に「最高の一言です」と笑顔を見せた。3日のベルギー杯を経て、次節は6日に勝ち点2差の2位クラブ・ブリュージュと対戦する。「次叩けば順位が入れ替わるので、まずはカップ戦でしっかり勝ってリーグ戦につなげていけたら」と4位からの浮上を誓った。

チームでは後藤、山本、伊藤涼、D谷口彰悟、GK小久保玲央ブライアンが先発し、FW松沢海斗が途中出場。ヘントではMF伊藤敦樹が先発し、日本人計7人がピッチに立った。